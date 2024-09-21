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Глушакова перевели во вторую команду

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Футболист «Химок» Денис Глушаков заявил, что был переведен во вторую команду из-за большого количества игроков в клубе.

Источник: Соцсети

Согласно сайту Российской премьер-лиги (РПЛ), в заявке «Химок» на сезон находится 46 футболистов.

«Мне позвонил спортивный директор и сказал: в команде слишком много футболистов, которых купили в трансферный период, а это значит, большая конкуренция и слишком много игроков на занятиях, что плохо для тренера. Поэтому уже ушел Артур Юсупов, а я и несколько игроков были отправлены во вторую команду. У меня действующий контракт с клубом, и я, хоть мне уже 37 лет, могу лишь подчиниться решению клуба и передать опыт молодым футболистам “Химок”», — написал Глушаков в Telegram-канале.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в восьми матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Химки
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