Дзюба в порядке — отдал еще два голевых паса. Но с «Краснодаром» этого мало

Лично владельцы двух частных российских клубов знакомы не были, хотя их команды уже встречались прошлой весной в кубковом турнире. Тогда уступившие лишь в серии пенальти тольяттинцы еще представляли первую лигу, и вот — встреча на новом уровне. К ней красно-черные прилично изменились, корректируя состав по ходу сезона. Из того кубкового старта стабильно играет только Савичев. Теперь на острие безальтернативен Дзюба, место в воротах застолбил не пропускавший в двух турах подряд Васютин, а справа дебютировал хорошо показавший себя в «Балтики» боливиец Фернандес.