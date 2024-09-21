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Дзюба в порядке — отдал еще два голевых паса. Но с «Краснодаром» этого мало

Сперцян, Кордоба и Батчи разорвали оборону «Акрона».

Источник: ФК «Акрон»

«Конечно, он для меня пример — как в бизнесе, так и в футболе. Других примеров в российском футболе не вижу и очень его уважаю, считаю его вклад в него бесценным. То, какую академию он построил, вызывает у меня восхищение и белую зависть», — тепло отзывался о Сергее Галицком владелец «Акрона» Павел Морозов.

Лично владельцы двух частных российских клубов знакомы не были, хотя их команды уже встречались прошлой весной в кубковом турнире. Тогда уступившие лишь в серии пенальти тольяттинцы еще представляли первую лигу, и вот — встреча на новом уровне. К ней красно-черные прилично изменились, корректируя состав по ходу сезона. Из того кубкового старта стабильно играет только Савичев. Теперь на острие безальтернативен Дзюба, место в воротах застолбил не пропускавший в двух турах подряд Васютин, а справа дебютировал хорошо показавший себя в «Балтики» боливиец Фернандес.

Он, кстати, здорово сыграл в сентябрьских матчах отбора на ЧМ-2026 и в двух победных играх записал на свой счет три результативные передачи. Только в субботу долго не было поводов вспоминать как о созидательных талантах Фернандеса, так и о присутствии на поле Дзюбы. До середины первого тайма «Акрон» только защищался. Сначала весьма успешно — как в эпизоде с заблокированным Эшковалем ударом Кордобы. А потом краснодарские козыри наложились на тольяттинские проблемы.

Подача Оласы, неотразимый удар Кордобы головой — и теперь по голам при угловых у черно-зеленых и красно-черных идентичные цифры. Но есть нюанс: «Краснодару» корнеры принесли четыре гола, тогда как их соперник в аналогичных ситуациях четыре раза пропустил. И словно оказался выбит очередной неудачей из равновесия. Ненадолго, но прежняя плотность между линиями пропала, чем и воспользовались расчертившие геометрически совершенную комбинацию Ленини, Батчи и отличившийся в третьем матче подряд Сперцян. А еще в концовке тайма только Васютин остановил сольный проход Виктора Са.

Хозяева к этому моменту наконец-то активизировались в атаке, но Заур Тедеев посчитал это недостаточным и в перерыве поменял непривычно скромно выглядевшего Бакаева на Хубулова. Огня это добавило, а количество подач в расчете на Дзюбу росло в геометрической прогрессии. Артем в какой-то момент даже показал партнеру — можно пасовать и низом. И Кузьмин его услышал, а Дзюба во втором подряд матче РПЛ выступил в роли ассистента, выкатив мяч на пустой угол Лончару. Вернул интригу на пару с Васютиным, который несколькими минутами ранее остановил сложный удар Батчи.

Но все же на встречных курсах играть с «Краснодаром» — самоубийство. Тем более южане после пропущенного гола только добавили активности в атаке, где по ходу этого сезона удалось найти оптимальное сочетание исполнителей.

В качестве группы поддержки Кордобы практически идеальны Са и Батчи, а последний еще и блестяще взаимодействует со Сперцяном. Диагональ ангольца под удар Эдуарда с лета — чистый восторг. Да и второй гол Кордобы — заслуга Батчи.

«Акрону» же стоит поаплодировать за стремление соответствовать уровню. Со смелостью у этой команды все в порядке. Дзюба отдал еще один голевой пас Хубулову, да и в целом игра выстраивается. Это классический случай, когда требуется время. Если вспомнить «Краснодар» после возвращения Мурада Мусаева — вот это был по-настоящему болезненный процесс.

Галицкого тогда критиковали абсолютно все, тренера едва ли не стирали в порошок, а сейчас мы видим если не совершенную, то очень крутую команду. Сбалансированную вполне себе в духе Владимира Ивича, но, естественно, в большей степени нацеленную на атаку. Победа в Самаре — шестая подряд в чемпионате, что является клубным рекордом. Впереди — битва за лидерство в «Зенитом».

Акрон
2:5
Первый тайм: 0:2
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 9
21.09.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Мурад Мусаев
Голы
Акрон
Стефан Лончар
(Артем Дзюба)
54′
Владимир Хубулов
(Артем Дзюба)
86′
Краснодар
Джон Кордоба
(Лукас Оласа)
27′
Эдуард Сперцян
(Жоау Батчи)
29′
Эдуард Сперцян
(Жоау Батчи)
59′
Джон Кордоба
76′
Никита Кривцов
89′
Составы команд
Акрон
78
Александр Васютин
21
Роберто Фернандес
26
Родриго Эшковал
4
Пауло Витор
15
Стефан Лончар
77
Константин Савичев
24
Артем Дзюба
5
Алекса Джурасович
22′
77′
21
Артур Галоян
6
Максим Кузьмин
37′
62′
10
Максим Палиенко
7
Кирилл Данилин
72′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
17
Солтмурад Бакаев
46′
14
Владимир Хубулов
Краснодар
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
98
Сергей Петров
6
Кевин Ленини
10
Эдуард Сперцян
82′
5
Кевин Кастаньо
11
Жоау Батчи
79′
19
Федор Смолов
53
Александр Черников
82′
8
Данила Козлов
7
Виктор Са
42′
82′
88
Никита Кривцов
9
Джон Кордоба
79′
90
Дэвид Мозес Кобнан
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
19
6
Удары в створ
14
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
8
9
Фолы
9
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Максим Ковалев
(Россия, Реутов)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Краснодар
Акрон
Премьер-лига: таблица и календарь