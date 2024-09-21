У «Зенита» не идёт игра с Соболевым. От сенсации с аутсайдером спасли другие форварды

Напрашивались замены у «Зенита» в перерыве, но Семак сделал сразу тройную! При этом оставил на поле висевшего на карточке Соболева, хотя на его уход с поля перед вторым таймом можно было принимать ставки. В обороне Мантуан поменял Караваева, а Алип — Эраковича (очевидно, чтобы вписаться с помощью казахстанца в лимит на легионеров). В полузащите Педро уступил место на поле Клаудиньо. «Зенит» сохранил схему с четырьмя защитниками, а при владении по-прежнему образовывал тройку сзади за счёт смещений в глубину Барриоса.

«Зенит» улучшил движение мяча, прижав «Факел» к его воротам, и забил быстрый гол после того, как команде Семака наконец-то удалось подготовить и свободно исполнить кросс. Дуглас Сантос навесил, Юрганов вынес мяч прямо на ногу Мантуану, а удар свежего бразильца превратился в голевой пас на Кассьерру. Колумбиец избежал офсайда.