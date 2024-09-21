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У «Зенита» не идёт игра с Соболевым. От сенсации с аутсайдером спасли другие форварды

Глушенков вернулся, Лусиано забивает в каждом матче в РПЛ, а Вендел выдал грациозную паузу перед третьим голом.

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«Зенит» не отдаёт первое место. Команда Сергея Семака выиграла дома у «Факела», но с каким трудом! Петербуржцы опережают на два очка «Краснодар», а в следующем туре 28 сентября чемпион и вице-чемпион сразятся в Краснодаре.

Сергей Семак снова поставил в атаку трио форвардов Соболев — Лусиано — Кассьерра. Интриговало, как «Зенит» сыграет в таком сочетании на этот раз, ведь с ЦСКА был очевидный дисбаланс. В запасе остался имевший проблемы со здоровьем Клаудиньо. А главным событием стало возвращение в заявку после перелома руки Глушенкова. Разрывавший всех на старте сезона новичок начал матч с «Факелом» на скамейке.

«Зенит» на самом деле вышел по схеме 4−4−2, а Лусиано с Педро формально действовали на флангах. Однако при позиционных атаках хозяев ширину создавали крайние защитники, тогда как аргентинец с молодым бразильцем заполняли пространство между линиями. А пространства там было — минимум. «Факел» очень плотно, организованно и страстно оборонялся средним блоком, но ближе к перерыву воронежский блок всё чаще стал превращаться в низкий. Это и понятно: команда Дмитрия Пятибратова вела в счёте, подустала, бегая за мячом (преимущество сине-бело-голубых по владению доходило до 75% против 25%).

Но вот дебют игры полностью остался за «Факелом»! Воронежцы начали довольно смело, первыми нанесли удар по воротам и создали голевой момент. Сначала быстрый гол мог забить Щетинин, когда «Зенит» в который уже раз подвела его вредная привычка — катать мяч у своих ворот. Погоня за современными тенденциями не только не улучшила игру команды Семака, но и в целом привела к тому, что «Зенит» стал хуже играть с прямыми конкурентами. На сей раз и «Факел» поймал чемпиона на ошибке при розыгрыше от вратаря. Караваев подставил Вендела неудобным пасом, тем не менее Щетинин простил сине-бело-голубых.

Зато на 8-й минуте бурный старт принёс «Факелу» гол. Марков выиграл верх на стандарте и бил головой — мяч попал в руку Эраковича. Бесспорный пенальти. Воспитанник «Зенита» Марков сам же и реализовал 11-метровый, переиграв на паузе Латышонка. Это был лишь второй мяч, пропущенный чемпионом и его новым вратарём в сезоне РПЛ.

У «Зенита» в первом тайме совсем не получалась игра в атаке. Обладая тройкой рослых форвардов, вполне оправданно было бы бомбардировать штрафную соперника кроссами. Тем не менее по истечении почти что получаса матча хозяева сделали лишь один неточный кросс. «Факел» своими 5−4−1 здорово перекрывал все зоны, но чего хотел «Зенит»? Это было непонятно. 0 ударов в створ за 45 минут! Соболев по такой игре выпал, заработал лишь жёлтую карточку, грубовато пойдя в отбор на эмоциях.

Напрашивались замены у «Зенита» в перерыве, но Семак сделал сразу тройную! При этом оставил на поле висевшего на карточке Соболева, хотя на его уход с поля перед вторым таймом можно было принимать ставки. В обороне Мантуан поменял Караваева, а Алип — Эраковича (очевидно, чтобы вписаться с помощью казахстанца в лимит на легионеров). В полузащите Педро уступил место на поле Клаудиньо. «Зенит» сохранил схему с четырьмя защитниками, а при владении по-прежнему образовывал тройку сзади за счёт смещений в глубину Барриоса.
«Зенит» улучшил движение мяча, прижав «Факел» к его воротам, и забил быстрый гол после того, как команде Семака наконец-то удалось подготовить и свободно исполнить кросс. Дуглас Сантос навесил, Юрганов вынес мяч прямо на ногу Мантуану, а удар свежего бразильца превратился в голевой пас на Кассьерру. Колумбиец избежал офсайда.

«Зенит» увеличил владение до 80%, но до середины тайма не мог сломать оборонительную стену «Факела». Семак искал варианты. Например, поменял флангами Дугласа Сантоса и Мантуана. Идея была понятна: от бразильцев требовалось смещаться в полуфланги под подачи с удобной ноги. Тренер «Зенита» стал готовить замену Соболева на Ерохина, и за какие-то секунды до неё хозяева забили второй гол. И тут обошлось без Соболева. В атаке поучаствовали Дуглас Сантос с Клаудиньо, а в штрафной всё решил за счёт индивидуального мастерства Лусиано. Гонду раскачал Калинина и здорово пробил на средней высоте в дальний угол. Аргентинец поражает ворота в каждом матче за «Зенит» после своего перехода — вот это подписание!

За четверть часа до конца на поле появился и Глушенков — с лангеткой на руке. Встретили его трибуны, прямо скажем, лучше, чем проводили Соболева, несмотря на громкое интервью Максима. На 85-й минуте Глушенков не добежал в обороне, и «Факел» создал свой первый момент во второй половине игры. Калинин просто простил чемпиона. В ответ «Зенит» выстрелил идеальной контратакой с участием Клаудиньо, Лусиано и Вендела, который выдержал мастерскую паузу и подарил гол Ерохину.

В результате «Зенит» победил, сыграв только тайм на своём уровне.

Анатолий Романов

Зенит
3:1
Первый тайм: 0:1
Факел
Футбол, Премьер-лига, Тур 9
21.09.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 29442 зрителя
Главные тренеры
Сергей Семак
Дмитрий Пятибратов
Голы
Зенит
Матео Кассьерра
(Густаво Мантуан)
52′
Лусиано Гонду
(Кладуио Луис Родригес Клаудиньо)
67′
Александр Ерохин
(Маркус Вендел)
87′
Факел
Евгений Марков
8′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
27
Нино
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
32
Лусиано Гонду
83′
15
Вячеслав Караваев
46′
28
Нуралы Алип
25
Страхиня Эракович
46′
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
7
Александр Соболев
43′
68′
21
Александр Ерохин
24
Педро
46′
31
Густаво Мантуан
30
Матео Кассьерра
79′
67
Максим Глушенков
Факел
31
Александр Беленов
4
Макс Дзиов
22
Игорь Юрганов
47
Сергей Божин
21
Михаил Щетинин
23
Вячеслав Якимов
58′
7
Мохамед Браими
65′
13
Игорь Калинин
10
Ильнур Альшин
61′
65′
6
Дилан Мертенс
64
Андрей Ивлев
56′
88
Владислав Мастерной
15
Владимир Ильин
71′
5
Табо Селе
20
Евгений Марков
45′
56′
9
Алексей Каштанов
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
5
3
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
2
12
Фолы
16
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
Факел
Премьер-лига: таблица и календарь