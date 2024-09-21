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Артём Дзюба прокомментировал поражение «Акрона» в игре с «Краснодаром»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал поражение в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

Источник: Чемпионат.com

«Быки» одержали победу со счётом 5:2.

«Партнёры как будто недотягивали до меня? Это молодость. Просто в завершающей стадии нужно принимать более хладнокровные решения. Это всё к кому-то приходит с возрастом, к кому-то вообще не приходит. Главное, правильные выводы сделать. Ничего страшного. Вместе выигрываем, вместе проигрываем. Все ошибаются, но нам нужно прибавлять. Главное — в менталитете. Никого не бояться.

Когда мы сделали счёт 2:1 с “Краснодаром”, это нас окрылило, и “Краснодар” дрогнул. Они начали тянуть время, успокаивать игру. мы были агрессивно настроены. Третий гол нас “потушил” прилично. С такими командами нельзя позволять столько моментов у своих ворот. Но ничего страшного. Защита начинается с нападения, все будем прибавлять», — приводит слова Дзюбы Metaratings.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 36-летний Артём Дзюба провёл два матча, в которых отметился тремя голевыми передачами.

«Акрон» на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала восемь очков за девять матчей в текущем сезоне чемпионата страны. «Краснодар» после аналогичного количества игр заработал 21 очко и теперь располагается на второй строчке.

Акрон
2:5
Первый тайм: 0:2
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 9
21.09.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена, 4956 зрителей
Главные тренеры
Заур Тедеев
Мурад Мусаев
Голы
Акрон
Стефан Лончар
(Артем Дзюба)
54′
Владимир Хубулов
(Артем Дзюба)
86′
Краснодар
Джон Кордоба
(Лукас Оласа)
27′
Эдуард Сперцян
(Жоау Батчи)
29′
Эдуард Сперцян
(Жоау Батчи)
59′
Джон Кордоба
76′
Никита Кривцов
88′
Составы команд
Акрон
78
Александр Васютин
21
Роберто Фернандес
26
Родриго Эшковал
4
Пауло Витор
15
Стефан Лончар
77
Константин Савичев
24
Артем Дзюба
5
Алекса Джурасович
22′
77′
20
Артур Галоян
6
Максим Кузьмин
37′
62′
10
Максим Палиенко
7
Кирилл Данилин
72′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
17
Солтмурад Бакаев
46′
14
Владимир Хубулов
Краснодар
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
98
Сергей Петров
6
Кевин Ленини
10
Эдуард Сперцян
82′
5
Кевин Кастаньо
11
Жоау Батчи
78′
19
Федор Смолов
53
Александр Черников
82′
8
Данила Козлов
7
Виктор Са
42′
82′
88
Никита Кривцов
9
Джон Кордоба
78′
90
Дэвид Мозес Кобнан
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
19
6
Удары в створ
14
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
8
9
Фолы
9
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Максим Ковалев
(Россия, Реутов)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Акрон
Краснодар
Премьер-лига: таблица и календарь