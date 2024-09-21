Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Форвард «Зенита» Соболев: мне нужно до конца понять, во что я должен играть

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал победу в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (3:1), а также высказался о взаимодействии с другими нападающими сине-бело-голубых.

Источник: Чемпионат.com

— В чём была трудность для «Зенита» в этом матче?

 — Наверное, в быстром пропущенном голе с пенальти. «Факел» сразу стал играть ниже, тяжело было вскрывать их. На старте второго тайма удалось забить первый мяч, и хорошо, что получилось быстро забить второй. Думаю, на этом игра уже закончилась.

— Есть ощущение, что три центрфорварда в атаке немного мешают друг другу у «Зенита». А как это выглядит изнутри?

 — Наверное, нет такого, что мы мешаем друг другу. Просто мне нужно до конца понять, во что я должен играть. Тренерский штаб мне это объясняет, но, как говорится, не всё сразу.

— Почему вас не поменяли после перерыва? Ведь вы уже были с жёлтой карточкой.

 — Это вопрос к тренерскому штабу. В плане нервов я чувствовал себя нормально. Жёлтая карточка, как всегда у меня бывает, была необязательной, но я там фолил не специально, — сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».

Санкт-петербургский клуб объявил о переходе 27-летнего Соболева из «Спартака» 30 августа. Действующее трудовое соглашение игрока с петербургским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 23 очка за девять матчей. «Факел» заработал пять очков и располагается на 15-й строчке.

Зенит
3:1
Первый тайм: 0:1
Факел
Футбол, Премьер-лига, Тур 9
21.09.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 29442 зрителя
Главные тренеры
Сергей Семак
Дмитрий Пятибратов
Голы
Зенит
Матео Кассьерра
(Густаво Мантуан)
52′
Лусиано Гонду
(Кладуио Луис Родригес Клаудиньо)
67′
Александр Ерохин
(Маркус Вендел)
87′
Факел
Евгений Марков
8′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
27
Нино
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
32
Лусиано Гонду
83′
15
Вячеслав Караваев
46′
28
Нуралы Алип
25
Страхиня Эракович
46′
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
7
Александр Соболев
43′
68′
21
Александр Ерохин
24
Педро
46′
31
Густаво Мантуан
30
Матео Кассьерра
79′
67
Максим Глушенков
Факел
31
Александр Беленов
4
Макс Дзиов
22
Игорь Юрганов
47
Сергей Божин
21
Михаил Щетинин
23
Вячеслав Якимов
58′
7
Мохамед Браими
65′
13
Игорь Калинин
10
Ильнур Альшин
61′
65′
6
Дилан Мертенс
64
Андрей Ивлев
56′
88
Владислав Мастерной
15
Владимир Ильин
71′
5
Табо Селе
20
Евгений Марков
45′
56′
9
Алексей Каштанов
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
5
3
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
2
12
Фолы
16
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
Факел
Премьер-лига: таблица и календарь