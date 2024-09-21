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ЦСКА шёл к спокойной победе в Казани. А в итоге должен благодарить Акинфеева за ничью

Сильный первый тайм и посредственный второй от команды Николича в матче с «Рубином».

Источник: РИА "Новости"

ЦСКА потерял два очка в Казани, а «Рубин» прервал неудачную серию. У этой игры получились разные по содержанию таймы.

Из стартового состава ЦСКА после матча в предыдущем туре РПЛ с «Зенитом» выпали два соотечественника тренера Марко Николича — Гаич и Зделар. Правый латераль остался на скамейке, а центрхав отсутствовал в заявке из-за повреждения. Это открыло дорогу в основу молодому Кисляку, который сделал всё, чтобы использовать свой шанс.

В игре «Рубина» с ЦСКА наложились друг на друга две одинаковые схемы 3−4−2−1. Начало прошло в борьбе за инициативу, но потом преимущество армейцев становилось всё более и более заметным. Москвичи больше владели мячом и быстро возвращали его себе после потерь. У «Рубина» не получалась контригра. Новичкам казанцев — центральному полузащитнику Ходже и левому инсайду Чуни — потребуется время для адаптации. Пока они не до конца понимают игру команды. Характерный эпизод случился в первом тайме, когда Рожков с негодованием отреагировал на ошибку албанца в простом эпизоде.

У ЦСКА, как обычно в этом сезоне, в центре внимания находился Обляков. Хавбек сборной России мог забить быстрый гол, а ещё через несколько минут после его подачи с углового бил Виллиан Роша. Летевший в ворота мяч остановил страховавший голкипера Рожков. Тем не менее после четверти часа игры команда Николича повела. Свой бывший клуб огорчил Жемалетдинов, который набрал приличную форму. У ЦСКА прошла двоечка на левом фланге, Файзуллаев прострелил на атаковавшего вторым темпом Рифата, и тот безупречно пробил в касание.

Первый удар по воротам Акинфеева (из всего лишь двух до перерыва) казанцы нанесли только спустя полтайма. Да и в том эпизоде у Даку была не та позиция, чтобы удивить опытного голкипера. Более того, за 45 минут только один игрок хозяев встретился с мячом в штрафной армейцев. Опять-таки центрфорвард Даку. А вот ЦСКА, контролируя ситуацию на поле, забил ещё раз. Но гол Мусаева, который во многом создал Жемалетдинов, был отменён из-за офсайда в более ранней фазе атаки. Очень обидное судейское решение для Мусаева.

В перерыве Рашид Рахимов усилил центр поля — заменил Ваду на Зотова. И «Рубин» заметно прибавил. Неужели всё дело в том, что выпал один игрок? Так или иначе казанцы сравняли счёт в дебюте второго тайма. Два раза сработала связка Кабутов — Тесленко. Армейцы проигрывали хозяевам эпизоды на стандартах. В первом случае ЦСКА спас чудесным сейвом Акинфеев, а Даку, добивая в пустые ворота, не сумел как следует подстроиться под мяч и умудрился попасть в штангу. А вот со второй попытки Тесленко пробил Акинфеева. Вообще не оставил голкиперу шансов на сейв. ЦСКА нужно улучшать защиту на стандартах.

При счёте 1:1 обе команды хотели играть на победу, поэтому футбол стал поинтереснее с точки зрения количества голевых моментов. Николич усилил атаку, выпустив новичка Гуарирапу. А вот Даку настолько горел игрой, что в одном из эпизодов сбил в подкате… своего партнёра Ходжу. Но и к голу албанец был максимально близок. Акинфеев опять совершил фантастический сейв, когда капитан хозяев стрелял в дальний нижний угол. У ЦСКА же, что называется, 100-процентный момент упустил Обляков. Не попал из убойной позиции — удивительный промах для игрока его класса.

У ЦСКА же, что называется, стопроцентный момент упустил Обляков. Не попал из убойной позиции — удивительный промах для игрока его класса.

В концовке была игра «на три результата», хотя соперники стали действовать осторожнее. ЦСКА мог не доводить до такого финала, если бы больше выжал из своего перевеса в первом тайме. «Рубин» же удивительная команда. В восьми из девяти туров казанцы уступали в счёте, но в половине матчей уходили от поражения или даже побеждали. Что мешает так играть с самого начала? Сегодня «Рубин» сильно уступил ЦСКА по ударам — 12:20 (в створ — 4:6), тем не менее забрал ничью, которой Рахимов в глубине души наверняка доволен.

Анатолий Романов

Рубин
1:1
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 9
21.09.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена, 13820 зрителей
Главные тренеры
Рашид Рахимов
Марко Николич
Голы
Рубин
Егор Тесленко
(Дмитрий Кабутов)
55′
ЦСКА
Рифат Жемалетдинов
(Аббосбек Файзуллаев)
15′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
27
Алексей Грицаенко
24′
51
Илья Рожков
6
Угочукву Иву
70
Дмитрий Кабутов
10
Мирлинд Даку
90
Марвин Чуни
5
Рустамжон Ашурматов
58′
71
Константин Нижегородов
22
Велдин Ходжа
71′
19
Олег Иванов
30
Валентин Вада
46′
21
Александр Зотов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
3
Данил Круговой
4
да Силва Виллиан Роша
78
Игорь Дивеев
61′
27
Роберту Барбоза Мойзес
10
Иван Обляков
19
Рифат Жемалетдинов
21
Аббосбек Файзуллаев
31
Матвей Кисляк
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
66′
22
Милан Гайич
11
Тамерлан Мусаев
66′
9
Сауль Гуарирапа
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
20
2
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
3
13
Фолы
11
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Рубин
ЦСКА
Премьер-лига: таблица и календарь