ЦСКА шёл к спокойной победе в Казани. А в итоге должен благодарить Акинфеева за ничью

Первый удар по воротам Акинфеева (из всего лишь двух до перерыва) казанцы нанесли только спустя полтайма. Да и в том эпизоде у Даку была не та позиция, чтобы удивить опытного голкипера. Более того, за 45 минут только один игрок хозяев встретился с мячом в штрафной армейцев. Опять-таки центрфорвард Даку. А вот ЦСКА, контролируя ситуацию на поле, забил ещё раз. Но гол Мусаева, который во многом создал Жемалетдинов, был отменён из-за офсайда в более ранней фазе атаки. Очень обидное судейское решение для Мусаева.