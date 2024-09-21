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Тренер ЦСКА Николич прокомментировал ничью в матче с «Рубином»

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич прокомментировал ничейный результат в матче 9-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1).

Источник: Чемпионат.com

«Обидно, что не получилось забрать три очка. Думаю, сегодня на поле наша команда была лучше по разным показателям — по владению мячом, опасным моментам и ударам. Неприятно, что это уже третий матч, где мы по игре превосходим соперника, но не можем вырвать победу.

Сегодня футболисты выложились на полную и отдали все возможные силы. Это третья игра за неделю. У “Рубина” на восстановление и подготовку было на день больше, чем у нас, и в таких условиях это действительно делает существенную разницу, что было заметно к концу игры. Жаль, что не победили, но продолжаем работу и двигаемся дальше», — приводит слова Николича пресс-служба клуба на официальном сайте.

Рубин
1:1
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 9
21.09.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена, 13820 зрителей
Главные тренеры
Рашид Рахимов
Марко Николич
Голы
Рубин
Егор Тесленко
(Дмитрий Кабутов)
55′
ЦСКА
Рифат Жемалетдинов
(Аббосбек Файзуллаев)
15′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
27
Алексей Грицаенко
24′
51
Илья Рожков
6
Угочукву Иву
70
Дмитрий Кабутов
10
Мирлинд Даку
90
Марвин Чуни
5
Рустамжон Ашурматов
58′
71
Константин Нижегородов
22
Велдин Ходжа
71′
19
Олег Иванов
30
Валентин Вада
46′
21
Александр Зотов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
3
Данил Круговой
4
да Силва Виллиан Роша
78
Игорь Дивеев
61′
27
Роберту Барбоза Мойзес
10
Иван Обляков
19
Рифат Жемалетдинов
21
Аббосбек Файзуллаев
31
Матвей Кисляк
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
66′
22
Милан Гайич
11
Тамерлан Мусаев
66′
9
Сауль Гуарирапа
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
20
2
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
3
13
Фолы
11
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Рубин
ЦСКА
Премьер-лига: таблица и календарь