«Обидно, что не получилось забрать три очка. Думаю, сегодня на поле наша команда была лучше по разным показателям — по владению мячом, опасным моментам и ударам. Неприятно, что это уже третий матч, где мы по игре превосходим соперника, но не можем вырвать победу.
Сегодня футболисты выложились на полную и отдали все возможные силы. Это третья игра за неделю. У “Рубина” на восстановление и подготовку было на день больше, чем у нас, и в таких условиях это действительно делает существенную разницу, что было заметно к концу игры. Жаль, что не победили, но продолжаем работу и двигаемся дальше», — приводит слова Николича пресс-служба клуба на официальном сайте.
Тренер ЦСКА Николич прокомментировал ничью в матче с «Рубином»
Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич прокомментировал ничейный результат в матче 9-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1).
«Обидно, что не получилось забрать три очка. Думаю, сегодня на поле наша команда была лучше по разным показателям — по владению мячом, опасным моментам и ударам. Неприятно, что это уже третий матч, где мы по игре превосходим соперника, но не можем вырвать победу.
Рашид Рахимов
Марко Николич
Егор Тесленко
(Дмитрий Кабутов)
55′
Рифат Жемалетдинов
(Аббосбек Файзуллаев)
15′
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
27
Алексей Грицаенко
24′
51
Илья Рожков
6
Угочукву Иву
70
Дмитрий Кабутов
10
Мирлинд Даку
90
Марвин Чуни
5
Рустамжон Ашурматов
58′
71
Константин Нижегородов
22
Велдин Ходжа
71′
19
Олег Иванов
30
Валентин Вада
46′
21
Александр Зотов
35
Игорь Акинфеев
3
Данил Круговой
4
да Силва Виллиан Роша
78
Игорь Дивеев
61′
27
Роберту Барбоза Мойзес
10
Иван Обляков
19
Рифат Жемалетдинов
21
Аббосбек Файзуллаев
31
Матвей Кисляк
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
66′
22
Милан Гайич
11
Тамерлан Мусаев
66′
9
Сауль Гуарирапа
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
20
2
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
3
13
Фолы
11
0
Офсайды
1
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти