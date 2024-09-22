«Динамо» постарается взять реванш у «Спартака» за разгромное поражение в Кубке России

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Программа девятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в воскресенье четырьмя матчами. В центральной игре тура встретятся московские «Спартак» и «Динамо».
Матч пройдет на «Лукойл-Арене» и начнется в 16:30 мск. «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков в 8 матчах. «Динамо» с 16 очками располагается на четвертой позиции. Команды уже встречались в этом сезоне, в матче группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России «Спартак» на своем поле победил «Динамо» со счетом 3:0.
На неделе обе команды одержали победы в матчах группового этапа Кубка России. «Динамо» на выезде обыграло махачкалинское «Динамо» (2:2, 5:3 — по пенальти). «Спартак» дома оказался сильнее самарских «Крыльев Советов» (4:1).
В матче с «Динамо» не сыграет защитник «Спартака» Никита Чернов, который продолжает восстановление после перелома. Под вопросом участие защитника Даниила Денисова и нападающего Виллиана Жозе. В отсутствие Жозе впервые за два года за «Спартак» забил мяч Шамар Николсон, который провел прошлый сезон в аренде во французском «Клермоне». В составе «Динамо» под вопросом участие защитника Диего Лаксальта и форварда Вячеслава Грулева, нападающий Муми Нгамалё пропустит игру из-за травмы. Также «Спорт-экспресс» со ссылкой на агента Клаудио Курти сообщил, что со «Спартаком» не сыграет мексиканский полузащитник Луис Чавес.
«Динамо» и «Спартак» довольно часто проводят матчи с момента изменения формата Кубка России. В прошлом сезоне команды сыграли пять раз во всех турнирах, четыре раза победил «Спартак», один — «Динамо». В последний раз бело-голубые в гостях победили «Спартак» 13 мая 2018 года, встреча чемпионата России завершилась со счетом 1:0.
Другие матчи дня
В первом матче дня «Химки» дома сыграют с «Оренбургом», игра начнется в 14:15 мск. Подмосковная команда занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков в 8 матчах. «Оренбург» с тем же количеством очков располагается на 13-й позиции. Обе команды имеют продолжительные серии без побед, у «Оренбурга» она длится 11 матчей во всех турнирах (8 поражений, 3 ничьи), в последний раз команда обыграла на своем поле московский «Спартак» 21 июля (2:0). «Химки» не выигрывают восемь матчей подряд (6 поражений, 2 ничьи), в последний раз подмосковная команда на выезде оказалась сильнее казанского «Рубина» (3:2) 3 августа.
В субботу перешедший летом в «Химки» на правах свободного агента полузащитник Денис Глушаков сообщил, что занимается со второй командой. «Мне позвонил спортивный директор и сказал: в команде слишком много футболистов, которых купили в трансферный период, а это значит большая конкуренция и слишком много игроков на занятиях, что плохо для тренера, — написал Глушаков в своем Telegram-канале. — Поэтому уже ушел Артур Юсупов, а я и несколько игроков были отправлены во вторую команду. У меня действующий контракт с клубом, и я, хоть мне уже 37 лет, могу лишь подчиниться решению клуба и передать опыт молодым футболистам “Химок”.
В другом матче дня «Ростов» на своем поле примет махачкалинское «Динамо», игра начнется в 16:30 мск. Ростовская команда с 11 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. «Динамо» из Махачкалы с 9 очками располагается на девятой позиции. Также столичный «Локомотив» на выезде сыграет с «Пари Нижний Новгород», игра начнется в 19:00 мск. Железнодорожники занимают третье место в турнирной таблице, набрав 18 очков. Нижегородская команда с 7 очками располагается на 12-й позиции.
Программа девятого тура РПЛ стартовала в субботу, в этот день «Краснодар» на выезде победил «Акрон» (5:2), петербургский «Зенит» на своем поле победил воронежский «Факел» (3:1), «Рубин» дома сыграл вничью с ЦСКА (1:1). Тур завершится матчем «Ахмат» — «Крылья Советов» 23 сентября.