«Динамо» постарается взять реванш у «Спартака» за разгромное поражение в Кубке России

В субботу перешедший летом в «Химки» на правах свободного агента полузащитник Денис Глушаков сообщил, что занимается со второй командой. «Мне позвонил спортивный директор и сказал: в команде слишком много футболистов, которых купили в трансферный период, а это значит большая конкуренция и слишком много игроков на занятиях, что плохо для тренера, — написал Глушаков в своем Telegram-канале. — Поэтому уже ушел Артур Юсупов, а я и несколько игроков были отправлены во вторую команду. У меня действующий контракт с клубом, и я, хоть мне уже 37 лет, могу лишь подчиниться решению клуба и передать опыт молодым футболистам “Химок”.