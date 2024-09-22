Русский футболист готов уехать в Англию, экс-одноклубника Миранчука оценили в 60 миллионов. Трансферы и слухи дня

Трансферное окно в российском и европейском футболе уже закрыто, но клубам до сих пор разрешено подписывать свободных агентов и вести с ними переговоры. В очередном дайджесте от Sport24 мы расскажем о последних переходах и слухах.
Что в России?
Бывший тренер РПЛ вернется на историческую родину?
Футбольный тренер Игорь Черевченко, известный по работе в «Локомотиве», «Химках», «Балтике» и «Факеле», может возглавить сборную Таджикистана. Таким инсайдом поделился «Спорт-Экспресс». По данным источника, специалист будет совмещать работу в сборной и одном из местных клубов.
Чуть позже в Федерации футбола Таджикистана опровергли приход Черевченко. «В прошлом месяце мы продлили трудовое соглашение с главным тренером сборной Таджикистана Гелой Шекиладзе», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Игорь Черевченко — уроженец Душанбе и воспитанник таджикистанского футбола. В годы игровой карьеры он защищал цвета «Памира», обнинской «Индустрии», «Локомотива», московского «Торпедо» и «Алании». Черевченко — один из немногих, кто выигрывал Кубок России и как игрок, и как тренер. Последним местом работы специалиста был воронежский «Факел».
Футболист из Махачкалы нацелился на Англию
Защитник махачкалинского «Динамо» и сборной России Валентин Пальцев признался, что хотел бы сыграть в английском чемпионате. Его слова передает «РБ Спорт».
— Хочу в Англию. Без разницы куда, хоть в Чемпионшип какой-нибудь. А если помечтать, то «Манчестер Сити», наверное. Мой любимый клуб с 2013 года. Думаю, туда было бы здорово попасть, — рассказал защитник.
Пальцев начинал заниматься футболом в родном Нижнем Новгороде. До 2020 года играл на любительском уровне, а затем перешел в ковернинскую «Волну» из второй лиги. Также Валентин защищал цвета КАМАЗа. В июле 2024 года 23-летний защитник дебютировал в РПЛ за махачкалинское «Динамо», а 5 сентября сыграл за основную сборную России в матче с Вьетнамом.
Евсеев ушел во вторую лигу
Известный российский тренер Вадим Евсеев стал главным тренером «Ленинградца» из второй лиги. Контракт подписан до конца сезона с возможностью продления. Журналист Сергей Ильёв добавил, что тренер был представлен команде сразу после матча с костромским «Спартаком» — в нем ленинградцы победили со счетом 2:0.
Ранее Евсеев работал в ивановском «Текстильщике», «Факеле», «Шиннике», «Уфе», «СКА-Хабаровск» и «Амкаре». Последним местом была «Кубань». С апреля 2024 года Евсеев находился без работы.
Лучшее достижение тренера — сохранение прописки «Факела» в РПЛ по итогам сезона 2022/23. Тогда воронежцы под руководством Евсеева в стыковых матчах обыграли красноярский «Енисей» (1:0 и 2:0).
Что в мире?
Экс-тренер «Спартака» с треском потерял работу
Испанская «Гранада» объявила о расторжении контракта с Гильермо Абаскалем. «Клуб желает ему и его тренерскому штабу удачи в профессиональном будущем», — говорится в заявлении.
Бывший тренер «Спартака» возглавил «Гранаду» этим летом. Команда под его руководством одержала одну победу, трижды сыграла вничью и потерпела два поражения. В последнем матче при Абаскале «Гранада» сыграла вничью с «Малагой» (2:2), пропустив на 93-й минуте. Из-за неудачных результатов тренера яростно критиковали фанаты.
В «Спартаке» испанский специалист работал с июня 2022-го по апрель 2024 года. При нем красно-белые стали бронзовыми призерами РПЛ в сезоне 2022/23.
Бывший одноклубник Миранчука уедет в Англию?
«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к 25-летнему центральному полузащитнику «Аталанты» Эдерсону Лоренсо. По информации TNT Sports Brasil, английский клуб потратит примерно 60 млн евро на бразильского футболиста. Подписание новичка планируется в зимнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в шести матчах и отметился одним голевым пасом. Контракт Эдерсона с итальянским клубом рассчитан до 2027 года, а его стоимость оценивается в 40 млн евро. В мае 2024 года бразилец в составе «Аталанты», играя вместе с россиянином Алексеем Миранчуком, стал победителем Лиги Европы.
Защитника «Барселоны» оценили в 60 миллионов
«Челси» рассматривает вариант с покупкой 25-летнего правого защитника «Барселоны» Жюля Кунде. По информации Sport.es, каталонцы получат за игрока 60 млн евро.
Англичане планируют подписать Кунде в зимнее трансферное окно. Однако сам футболист, как сообщается, намерен остаться в «Барселоне».
В нынешнем сезоне Кунде принял участие в шести матчах «Барсы», забил один мяч и сделал голевую передачу. Контракт француза с сине-гранатовыми рассчитан до 2027 года. Рыночная стоимость защитника — 45 млн евро.
«Реал» боится упустить Дэвиса
Мадридский «Реал» предпримет необходимые меры, чтобы приобрести защитника Альфонсо Дэвиса. Как сообщает Relevo, испанцы обеспокоены повышенным интересом английских грандов к игроку «Баварии». При этом ранее отмечалось, что Дэвис готов перейти в «Реал».
Контракт канадского защитника с мюнхенским клубом истекает летом 2025 года. Уже в январе «Реал» может начать с футболистом официальные переговоры. Такая спешка обусловлена негативным опытом: «сливочные» долгое время вели защитника Лени Йоро, однако тот в итоге перешел из «Лилля» в «Манчестер Юнайтед».
По некоторым данным, «Бавария» пыталась сохранить Дэвиса, однако он отклонил все предложения. В итоге мюнхенцы смирились с потенциальной потерей защитника.
Защитник «Ливерпуля» может уехать в Испанию
Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд до сих пор остается желанной целью для мадридского «Реала». По данным журналиста Маттео Моретто, испанцы намерены подписать англичанина следующим летом, когда у него закончится контракт с мерсисайдцами. При этом «Реал» также планирует продлить соглашение с правым защитником Даниэлем Карвахалем, но от планов на Александра-Арнольда не отказывается.
В нынешнем Трент принял участие в пяти матчах и сделал одну голевую передачу. Футболист оценивается в 70 млн евро.
Автор: Дмитрий Панов