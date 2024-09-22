Русский футболист готов уехать в Англию, экс-одноклубника Миранчука оценили в 60 миллионов. Трансферы и слухи дня

Пальцев начинал заниматься футболом в родном Нижнем Новгороде. До 2020 года играл на любительском уровне, а затем перешел в ковернинскую «Волну» из второй лиги. Также Валентин защищал цвета КАМАЗа. В июле 2024 года 23-летний защитник дебютировал в РПЛ за махачкалинское «Динамо», а 5 сентября сыграл за основную сборную России в матче с Вьетнамом.