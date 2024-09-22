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Орлов о Соболеве: Он не меняется. В «Зените» надо играть по-другому!

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче 9-го тура РПЛ с «Факелом» (3:1).

Источник: РИА "Новости"

— Семак вновь с первых минут выпустил трех больших форвардов. Кассьерра играл чуть в оттяжке, а Соболев действовал на острие. Сегодня он ничего хорошего не показал. Соболеву трудно измениться. Имею в виду, например, технику работы с мячом, который нередко от него отскакивает. «Стенки» с партнерами у него не получаются. По большому счету, он играет так, как играл в «Спартаке».

В «Зените» нужно показывать другой футбол! Надо чаще открываться, быть более подвижным, искать игру. Да, в старании ему, конечно, не откажешь. Но сможет ли он прибавить в качестве? Тут все зависит только от его желания. Но, мне кажется, ему будет непросто. При этом Семак пока поддерживает Соболева.

Владислав Радимов в перерыве заметил, что Соболев медленный? Так я вам об этом и говорю. Он статичен. В концовке вышел Глушенков, который, когда наберет форму, будет бегать от своих ворот до чужих. Соболев так в «Спартаке» не носился. Посмотрим. Последнее слово за Сергеем Богдановичем. У него есть из кого выбирать.

При таком Лусиано Соболеву практически нереально стать номером один в атаке «Зенита». Да и с Кассьеррой Александру непросто конкурировать. Колумбиец координирован, а россиянин — нет. В следующем туре «Зенит» играет в гостях против Краснодара. Очень важный поединок. Не знаю… Если отталкиваться от сегодняшнего матча, Соболев не должен попадать в стартовый состав в игре против команды Мусаева.

Зенит
3:1
Первый тайм: 0:1
Факел
Футбол, Премьер-лига, Тур 9
21.09.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 29442 зрителя
Главные тренеры
Сергей Семак
Дмитрий Пятибратов
Голы
Зенит
Матео Кассьерра
(Густаво Мантуан)
52′
Лусиано Гонду
(Кладуио Луис Родригес Клаудиньо)
67′
Александр Ерохин
(Маркус Вендел)
87′
Факел
Евгений Марков
8′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
27
Нино
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
32
Лусиано Гонду
83′
15
Вячеслав Караваев
46′
28
Нуралы Алип
25
Страхиня Эракович
46′
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
7
Александр Соболев
43′
68′
21
Александр Ерохин
24
Педро
46′
31
Густаво Мантуан
30
Матео Кассьерра
79′
67
Максим Глушенков
Факел
31
Александр Беленов
4
Макс Дзиов
22
Игорь Юрганов
47
Сергей Божин
21
Михаил Щетинин
23
Вячеслав Якимов
58′
7
Мохамед Браими
65′
13
Игорь Калинин
10
Ильнур Альшин
61′
65′
6
Дилан Мертенс
64
Андрей Ивлев
56′
88
Владислав Мастерной
15
Владимир Ильин
71′
5
Табо Селе
20
Евгений Марков
45′
56′
9
Алексей Каштанов
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
5
3
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
2
12
Фолы
16
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
Факел
Краснодар
Спартак
Премьер-лига: таблица и календарь