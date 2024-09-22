«Краснодар» и «Зенит»: 8 голов на двоих перед очной встречей. ЦСКА не побеждает топов, Дзюба адаптируется быстрее Соболева

Интересно, что лучшим игроком матча признали Кевина Ленини. И он отлично сыграл в центре поля далеко не в первый раз. Как Ленини, так и Са в этом сезоне совершили наиболее впечатляющий прогресс, причем ни от одного, ни от другого этого никто не ожидал — большинство считало их балластом. Тем не менее Мусаеву удалось что-то выстроить в тренировочном процессе так, что эти футболисты стали прибавлять — и в результате лишь на замену выходят Александр Черников, Никита Кривцов (последнего из состава выдавливал и Кевин Кастаньо, хотя Кривцов выглядит совсем не безнадежно, вот и пятый гол «Акрону» забил). С «Ростовом» не мог сыграть Кордоба — и хорош, пусть и не забил, был Федор Смолов, а до того отличался Мозес Кобнан.