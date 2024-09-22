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Футболист «Спартака» Маркиньос пропустит матч с «Динамо»

Встреча пройдет в воскресенье и начнется в 16:30 мск.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Футболист московского «Спартака» Маркиньос по семейным обстоятельствам пропустит матч девятого тура Мир — Российской премьер-лиги со столичным «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба «Спартака».

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 9, 22.09.2024, 16:30
Спартак
0
Динамо
1

Встреча пройдет на «Лукойл-Арене» и начнется в 16:30 мск.

Из-за повреждения в заявке «Спартака» на матч отсутствует Даниил Зорин. В стартовый состав красно-белых вошли вратарь Александр Максименко, полевые игроки Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов, Срджан Бабич, Олег Рябчук, Наиль Умяров, Роман Зобнин, Эсекьель Барко, Хесус Медина, Тео Бонгонда и Манфред Угальде.

У «Динамо» встречу пропустят полузащитники Луис Чавес и Диего Лаксальт, а также защитник Дмитрий Скопинцев. В стартовый состав вошли вратарь Андрей Лунев, полевые игроки Эли Даса, Милан Майсторович, Роберто Фернандес, Николас Маричаль, Даниил Фомин, Хорхе Карраскаль, Муми Нгамалё, Бителло, Артур Гомес и Константин Тюкавин. Капитан команды защитник Фабиан Бальбуэна остался в запасе.

«Динамо» набрало 16 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Спартак» с 15 очками располагается на пятой строчке.

Спартак
Динамо
Премьер-лига: таблица и календарь