Футболист «Спартака» Маркиньос пропустит матч с «Динамо»

У «Динамо» встречу пропустят полузащитники Луис Чавес и Диего Лаксальт, а также защитник Дмитрий Скопинцев. В стартовый состав вошли вратарь Андрей Лунев, полевые игроки Эли Даса, Милан Майсторович, Роберто Фернандес, Николас Маричаль, Даниил Фомин, Хорхе Карраскаль, Муми Нгамалё, Бителло, Артур Гомес и Константин Тюкавин. Капитан команды защитник Фабиан Бальбуэна остался в запасе.