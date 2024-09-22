«Ростов» — «Динамо» Мх: стартовые составы команд на матч 9-го тура РПЛ

На данный момент «Ростов» имеет в своём активе 11 очков. Подопечные Валерия Карпина располагаются на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата. Махачкалинское «Динамо» набрало девять очков и находится на девятой строчке. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» с 23 очками.