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«Химки» вдесятером удержали ничейный результат в матче с «Оренбургом»

Завершился матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались подмосковные «Химки» и «Оренбург».

Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «Арена Химки». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Стартовый свисток прозвучал в 14:15 мск. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

Команды не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Отметим, что хозяева поля играли в меньшинстве с 24-й минуты. Прямую красную карточку получил защитник Седрик Гогуа.

На данный момент «Химки» имеют в своём активе семь очков. Подопечные Франка Артиги располагаются на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата. «Оренбург» также набрал семь очков в первых восьми турах и идёт на 13-й строчке.

Химки
0:0
Первый тайм: 0:0
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 9
22.09.2024, 14:15 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Франк Артига
Давид Деограсия
Составы команд
Химки
87
Никита Кокарев
13
Сергей Терехов
87′
25
Александр Филин
27
Седрик Гогуа
24′
72
Дани Фернандес
80
Хетаг Хосонов
91
Антон Заболотный
11
Резиуан Мирзов
40′
46′
9
Александр Руденко
18
Зелимхан Бакаев
30′
26
Неманья Анджелкович
32
Лукас Вера
89′
8
Кирилл Панченко
77
Алекс Корредера
81′
55
Кирилл Капленко
Оренбург
1
Богдан Москвичев
12
Андрей Малых
87
Данила Прохин
82′
22
Матиас Дамиан Перес
6
Мохаммад Горбани
81
Максим Сидоров
9
Брайан Мансилья
90+3′
8
Иван Башич
87′
20
Дмитрий Рыбчинский
18
Александр Коваленко
87′
24
Томас Муро
80
Джимми Марин
64′
16
Хорди Томпсон
10
Саид Сахархизан
78′
7
Эмирджан Гюрлюк
Статистика
2
Желтые карточки
2
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
2
Удары (всего)
5
1
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
8
9
Фолы
13
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Игорь Князев
(Россия, Курск)
ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Ассистент ВАР
Евгений Турбин
(Россия, Дмитров)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Химки
Оренбург
Премьер-лига: таблица и календарь