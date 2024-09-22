«Пари НН» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч РПЛ

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 18 очков за восемь матчей. «Пари Нижний Новгород» заработал семь очков и располагается на 12-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 23 очка за девять игр.