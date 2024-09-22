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«Пари НН» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Сегодня, 22 сентября, состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Пари Нижний Новгород» и московский «Локомотив».

Источник: https://vk.com/fcparinn

Игра пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Чебан из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

Стали известны стартовые составы играющих команд:

«Пари Нижний Новгород»: Медведев, Каккоев, Александров, Стаматов, Калинский, Эктов, Мухин, Тичич, Ожегович, Зе Турбо, Боселли.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Монтес, Ньямси, Сильянов, Баринов, Карпукас, Батраков, Пиняев, Воробьёв.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 18 очков за восемь матчей. «Пари Нижний Новгород» заработал семь очков и располагается на 12-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 23 очка за девять игр.

Пари Нижний Новгород
Локомотив