«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» дома со счетом 2:2 сыграли вничью со столичным «Динамо» в матче девятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Лукойл-Арене».
В составе «Спартака» голы забили Манфред Угальде (7-я минута) и Эсекьель Барко (23, с пенальти). У «Динамо» отличился Константин Тюкавин (3, 90+4). На 68-й минуте у «Динамо» на поле вышел марокканский нападающий Мехди Маухуб, который получил желтые карточки на 72-й и 75-й минутах и был удален с поля.
Угальде забил 6-й мяч в сезоне РПЛ и занимает второе место в списке лучших бомбардиров, уступая только полузащитнику «Зенита» Максиму Глушенкову (7).
«Спартак» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до восьми матчей. Команда одержала четыре победы и четырежды сыграла вничью. Последний раз «Спартак» проигрывал в РПЛ в первом туре, тогда красно-белые на выезде со счетом 0:2 уступили «Оренбургу».
Бразильский полузащитник «Спартака» Маркиньос не принял участия в матче по семейным обстоятельствам. Как сообщила пресс-служба красно-белых, у футболиста умер отец, поэтому он улетел в Бразилию. Угальде после забитого мяча поддержал Маркиньоса, показав его футболку, Барко после своего гола показал на пальцах цифру 8 — номер, под которым выступает Маркиньос.
«Спартак» занимает пятое место с 16 очками, «Динамо» располагается на четвертом месте турнирной таблицы с 17 очками. В следующем туре «Спартак» в гостях сыграет с московским «Локомотивом» 28 сентября, «Динамо» на следующий день проведет гостевой матч с «Динамо» из Махачкалы.