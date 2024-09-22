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«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Динамовцы ушли от поражения на 4-й добавленной минуте.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» дома со счетом 2:2 сыграли вничью со столичным «Динамо» в матче девятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Лукойл-Арене».

В составе «Спартака» голы забили Манфред Угальде (7-я минута) и Эсекьель Барко (23, с пенальти). У «Динамо» отличился Константин Тюкавин (3, 90+4). На 68-й минуте у «Динамо» на поле вышел марокканский нападающий Мехди Маухуб, который получил желтые карточки на 72-й и 75-й минутах и был удален с поля.

Угальде забил 6-й мяч в сезоне РПЛ и занимает второе место в списке лучших бомбардиров, уступая только полузащитнику «Зенита» Максиму Глушенкову (7).

«Спартак» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до восьми матчей. Команда одержала четыре победы и четырежды сыграла вничью. Последний раз «Спартак» проигрывал в РПЛ в первом туре, тогда красно-белые на выезде со счетом 0:2 уступили «Оренбургу».

Бразильский полузащитник «Спартака» Маркиньос не принял участия в матче по семейным обстоятельствам. Как сообщила пресс-служба красно-белых, у футболиста умер отец, поэтому он улетел в Бразилию. Угальде после забитого мяча поддержал Маркиньоса, показав его футболку, Барко после своего гола показал на пальцах цифру 8 — номер, под которым выступает Маркиньос.

«Спартак» занимает пятое место с 16 очками, «Динамо» располагается на четвертом месте турнирной таблицы с 17 очками. В следующем туре «Спартак» в гостях сыграет с московским «Локомотивом» 28 сентября, «Динамо» на следующий день проведет гостевой матч с «Динамо» из Махачкалы.

Спартак
2:2
Первый тайм: 2:1
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 9
22.09.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Марцел Личка
Голы
Спартак
Манфред Угальде
(Эсекиэль Барко)
7′
Эсекиэль Барко
23′
Динамо
Константин Тюкавин
(Николя Муми Нгамале)
3′
Константин Тюкавин
90+5′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
6
Срджан Бабич
53′
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
19
Хесус Мануэль Медина
80′
9
Манфред Угальде
47
Роман Зобнин
65′
35
Кристофер Мартинс
82
Даниил Хлусевич
47′
97
Даниил Денисов
77
Тео Бонгонда
77′
29
Рикарду Мангаш
Динамо
1
Андрей Лунев
2
Эли Даса
18
Николас Маричаль
5
Милан Майсторович
10
Бителло
56′
70
Константин Тюкавин
6
Роберто Фернандес
72′
84′
3
Фабиан Бальбуэна
8
Хорхе Карраскаль
68′
50
Александр Кутицкий
74
Даниил Фомин
89′
77
Денис Макаров
13
Николя Муми Нгамале
84′
91
Ярослав Гладышев
11
Артур Гомес
68′
14
Эль Мехди Маухуб
71′
74′
Статистика
2
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
6
6
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
4
18
Фолы
18
3
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
Динамо
Премьер-лига: таблица и календарь