«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

В составе «Спартака» голы забили Манфред Угальде (7-я минута) и Эсекьель Барко (23, с пенальти). У «Динамо» отличился Константин Тюкавин (3, 90+4). На 68-й минуте у «Динамо» на поле вышел марокканский нападающий Мехди Маухуб, который получил желтые карточки на 72-й и 75-й минутах и был удален с поля.