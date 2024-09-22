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Станкович оценил упущенную победу над «Динамо» в матче РПЛ

«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью со счетом 2:2.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. В игре «Спартака» в концовке матча Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» случился «блэкаут», который чуть не привел к поражению. Об этом журналистам заявил главный тренер красно-белых Деян Станкович.

Встреча девятого тура чемпионата России, которая прошла на «Лукойл-Арене», завершилась вничью — 2:2. «Динамо» сравняло счет в компенсированное время.

«Что случилось в концовке матча? Это вопрос, который я сейчас себе задаю, — сказал Станкович. — Мы контролировали игру, выполняли все то, о чем мы говорили перед матчем — на поле команда выполняла план, за исключением восьми минут».

«Нам еще предстоит найти ответ на этот вопрос, у меня сейчас есть мнение, но я его пока оставлю при себе. Жаль, что упустили победу, это дерби, победа в нем была важна для всей команды. Нам удавалось контролировать ход игры почти весь матч, но потом случился блэкаут, и мы могли даже проиграть», — добавил он.

Также сербский тренер отметил, что не снимает с себя ответственности за результат. «Я всегда задаю себе вопросы, и сейчас если посмотрюсь в зеркало, то буду абсолютно спокоен. У меня есть мнение о футболистах, но я его оставлю при себе, но ответственность за замены я с себя не снимаю», — сказал Станкович.

Спартак
2:2
Первый тайм: 2:1
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 9
22.09.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Марцел Личка
Голы
Спартак
Манфред Угальде
(Эсекиэль Барко)
7′
Эсекиэль Барко
23′
Динамо
Константин Тюкавин
(Николя Муми Нгамале)
3′
Константин Тюкавин
90+5′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
6
Срджан Бабич
53′
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
19
Хесус Мануэль Медина
80′
9
Манфред Угальде
47
Роман Зобнин
65′
35
Кристофер Мартинс
82
Даниил Хлусевич
47′
97
Даниил Денисов
77
Тео Бонгонда
77′
29
Рикарду Мангаш
Динамо
1
Андрей Лунев
2
Эли Даса
18
Николас Маричаль
5
Милан Майсторович
10
Бителло
56′
70
Константин Тюкавин
6
Роберто Фернандес
72′
84′
3
Фабиан Бальбуэна
8
Хорхе Карраскаль
68′
50
Александр Кутицкий
74
Даниил Фомин
89′
77
Денис Макаров
13
Николя Муми Нгамале
84′
91
Ярослав Гладышев
11
Артур Гомес
68′
14
Эль Мехди Маухуб
71′
74′
Статистика
2
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
6
6
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
4
18
Фолы
18
3
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
Динамо
Премьер-лига: таблица и календарь