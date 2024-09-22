Станкович оценил упущенную победу над «Динамо» в матче РПЛ

Также сербский тренер отметил, что не снимает с себя ответственности за результат. «Я всегда задаю себе вопросы, и сейчас если посмотрюсь в зеркало, то буду абсолютно спокоен. У меня есть мнение о футболистах, но я его оставлю при себе, но ответственность за замены я с себя не снимаю», — сказал Станкович.