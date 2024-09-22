Станкович оценил упущенную победу над «Динамо» в матче РПЛ

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. В игре «Спартака» в концовке матча Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» случился «блэкаут», который чуть не привел к поражению. Об этом журналистам заявил главный тренер красно-белых Деян Станкович.
Встреча девятого тура чемпионата России, которая прошла на «Лукойл-Арене», завершилась вничью — 2:2. «Динамо» сравняло счет в компенсированное время.
«Что случилось в концовке матча? Это вопрос, который я сейчас себе задаю, — сказал Станкович. — Мы контролировали игру, выполняли все то, о чем мы говорили перед матчем — на поле команда выполняла план, за исключением восьми минут».
«Нам еще предстоит найти ответ на этот вопрос, у меня сейчас есть мнение, но я его пока оставлю при себе. Жаль, что упустили победу, это дерби, победа в нем была важна для всей команды. Нам удавалось контролировать ход игры почти весь матч, но потом случился блэкаут, и мы могли даже проиграть», — добавил он.
Также сербский тренер отметил, что не снимает с себя ответственности за результат. «Я всегда задаю себе вопросы, и сейчас если посмотрюсь в зеркало, то буду абсолютно спокоен. У меня есть мнение о футболистах, но я его оставлю при себе, но ответственность за замены я с себя не снимаю», — сказал Станкович.