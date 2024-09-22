Марцел Личка прокомментировал ничью «Динамо» со «Спартаком»

«Для нас хороший результат — только победа. В первом тайме мне не нравилась игра в середине поля. Здорово выходили в атаку, но не хватало последнего паса. В перерыве постарались поправить эти недочеты, во втором тайме была равная игра.



Случился момент с красной карточкой, который эмоционально нам помог. Мы начали играть 4−4−1, но хотелось искать ничью. Проиграли бы 1:3, не было бы разницы. Поэтому я сделал замены, появились хорошие пасы между линиями, мы играли 4−3−2», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.