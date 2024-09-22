Карпин взбесился из-за судьи. Лучший новичок РПЛ просто задушил «Ростов»

После скучнейшего матча в Подмосковье даже эти подходы уже воспринимались как супермоменты. А на 24-й минуте за голову схватился Валерий Карпин. Роналдо и Щетинин обыгрались друг с другом, в итоге бразилец выскакивал с мячом на ворота, но вместо удара свалился на газон. Всё дело в том, что руку на плечо ему положил Пальцев. Карасёв отреагировал моментально — это не фол. Видимо, судья посчитал, что контакт незначительный. Позже видеоассистенты подтвердили решение. Надо было видеть лицо Карпина, который на этой неделе через свои соцсети уже задавал вопросы ЭСК РФС. Главный тренер точно считал, что это как минимум фол. А как максимум — карточка и пенальти.