Карпин взбесился из-за судьи. Лучший новичок РПЛ просто задушил «Ростов»

Интересно, что с совершенно разными игровыми философиями «Ростов» и махачкалинское «Динамо» оказались соседями по турнирной таблице. Перед очной встречей их разделяло всего два очка. В предыдущем туре дончане уступили «Краснодару». Наиграв на несколько мячей, команда не смогла реализовать ни одного шанса. А вот динамовцы сыграли вничью со «Спартаком» — уступали по ходу встречи, но в итоге забили, продемонстрировав, что с характером у них всё в порядке. Ещё одна хорошая новость для махачкалинцев — возвращение Касинтуры. Целый месяц полузащитник пропустил из-за травмы, а на матч с «Ростовом» попал в заявку.
Любопытный факт: последний официальный матч между этими командами прошёл аж в 1969-м году. С того момента дважды они играли товарищеские матчи, но в этом сезоне ещё не встречались ни в чемпионате, ни в Кубке. Тренеры вряд ли могли удивить друг друга составом. Просто потому, что у Карпина и Биджиева не такой большой выбор. Из интересного: у хозяев в основе вышел Голенков, а не Комличенко, а у гостей вновь в старте появился Гамид Агаларов. В кубковом матче с «Динамо» он забил, так что тренерский штаб наверняка рассчитывал, что это станет тенденцией.
Сценарий матча легко читался: «Ростов» с первых минут чуть больше владел мячом, а соперник этому не препятствовал, поскольку привык играть вторым номером. И главное — хорошо умеет это делать. Да, некоторым это может не нравиться, но махачкалинцы стабильно набирают очки, выдавая очень низовые матчи.
Несмотря на владение, Карпин вряд ли мог быть доволен тем, что увидел за 20 минут. Команда с трудом находила свободные зоны в атаке, забросы на Голенкова ни к чему не приводили. Первый шанс возник ближе к середине тайма: Глебов нашёл в штрафной того самого Голенкова, тот обработал трудный мяч и, казалось, выходит на ударную позицию. Однако из ворот выскочил Волк и погасил потенциальную возможность забить. Тут же ответили гости — Гаджиев ворвался в штрафную мимо Осипенко и прострелил, однако мяч прошёл мимо всех.
После скучнейшего матча в Подмосковье даже эти подходы уже воспринимались как супермоменты. А на 24-й минуте за голову схватился Валерий Карпин. Роналдо и Щетинин обыгрались друг с другом, в итоге бразилец выскакивал с мячом на ворота, но вместо удара свалился на газон. Всё дело в том, что руку на плечо ему положил Пальцев. Карасёв отреагировал моментально — это не фол. Видимо, судья посчитал, что контакт незначительный. Позже видеоассистенты подтвердили решение. Надо было видеть лицо Карпина, который на этой неделе через свои соцсети уже задавал вопросы ЭСК РФС. Главный тренер точно считал, что это как минимум фол. А как максимум — карточка и пенальти.
Ближе к концу тайма команды создали ещё по одному моменту. Сначала Щетинин сместился с фланга, пальнул под перекладину, но мяч на угловой перевёл Волк. А потом чуть не забил Гаджиев, пусть и с помощью рикошета. Это было немного не типичное «Динамо», они действительно искали возможности выходить в атаку при каждой возможности. И это получалось.
В перерыве Карпин сделал только одну замену по позиции. Видимо, действия игроков тренера устраивали. Хоть и атак было маловато. Сильно больше в начале второго тайма их не стало. Более того, первый момент вновь создали махачкалинцы. Джавад вошёл с мячом в штрафную, упал из-за давления Сако, но быстро поднялся и запустил мяч в дальний угол. Только нога Осипенко помешала ему там оказаться.
На 66-й минуте на поле вышел Касинтура, который точно мог разнообразить игру впереди. Однако примерно в этот момент наконец-то включился «Ростов». Они точно понимали: терять очки с дебютантом на своём поле — не то, что они могут себе позволить. На 75-й минуте они создали отличную возможность забить: Кучаев и Глебов били по очереди из выгодных позиций, но круто действовал Волк. А в концовке гости даже не позволили ростовчанам устроить навал. Слишком надёжная и прагматичная игра в обороне.
Это уже четвёртая ничья для «Динамо» в девяти турах. А «Ростов» вновь не проиграл на своём поле. Правда, и с победами там тяжело — всего две в нынешнем сезоне РПЛ.
Дмитрий Зимин