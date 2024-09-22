Тюкавин: «Я удивлен, что “Спартак” сел к своим воротам. Это странно»

«Спартак» продлил серию без поражений в РПЛ до восьми матчей. В активе команды 4 победы и 4 ничьих. Команда Деяна Станковича набрала 16 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. «Динамо» с 17 очками идет на 4-й строчке.