Тюкавин: «Я удивлен, что “Спартак” сел к своим воротам. Это странно»

Бело-голубые вырвали ничью на 90+5-й минуте благодаря голу Константина Тюкавина. Также на 74-й минуте две желтые карточки получил нападающий «Динамо» Эль-Мехди Маухуб.
«Спартак» почему-то сел к своим воротам после удаления. Я удивлен. Думал, что они наоборот побегут, а они сели, это странно«, — передал словам Тюкавина корреспондент “МК-Спорт” Дмитрий Глухов.
«Спартак» продлил серию без поражений в РПЛ до восьми матчей. В активе команды 4 победы и 4 ничьих. Команда Деяна Станковича набрала 16 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. «Динамо» с 17 очками идет на 4-й строчке.