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Карпин — о судьях РПЛ: они на чёрное говорят белое, а на белое — чёрное

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал справедливым результат матча с махачкалинским «Динамо» (0:0) в рамках 9-го тура Российской Премьер-Лиги.

Источник: Чемпионат.com

— Насколько счёт 0:0 справедлив по такой игре?

 — Если судить по моментам, которые были у обеих команд, то, наверное, да — справедлив.

— Что понравилось в игре «Ростова», а что нет?

 — Понравилось, как играли в обороне. Игра в атаке не понравилась, всё было слишком медленно и без продвижения вперед.

— О чём общались с Карасёвым после матча?

 — Понятно, что не про погоду разговаривали. То, что он разъяснял, то останется у меня. Какой толк от этого? Они всё время что‑то разъясняют, а суть не меняется. Они на чёрное говорят белое, а на белое — чёрное. Смысл про это говорить? И это делают все судьи. Зачем про это говорить? — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Ростов
0:0
Первый тайм: 0:0
Динамо Мх
Футбол, Премьер-лига, Тур 9
22.09.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Хасанби Биджиев
Составы команд
Ростов
71
Даниил Одоевский
3
Умар Сако
55
Максим Осипенко
15
Данил Глебов
87
Андрей Лангович
89
Родриго Саравия
40
Илья Вахания
46′
67
Герман Игнатов
10
Кирилл Щетинин
63′
18
Константин Кучаев
11
Алексей Сутормин
76′
9
Мохаммад Мохебби
7
Роналдо
88′
73
Имран Азнауров
69
Егор Голенков
63′
19
Хорен Байрамян
Динамо Мх
27
Давид Волк
4
Идар Шумахов
5
Джемал Табидзе
71′
22
Залимхан Юсупов
1′
47
Никита Глушков
70
Валентин Пальцев
13
Сослан Кагермазов
87′
71
Ян Дапо
77
Темиркан Сундуков
76′
72
Александр Сандрачук
10
Джавад Хоссейннеджад
67′
9
Ражаб Магомедов
7
Абакар Гаджиев
67′
87′
19
Кирилл Зинович
25
Гамид Агаларов
67′
11
Эгаш Касинтура
Статистика
0
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
8
3
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
12
Фолы
15
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ростов
Динамо Мх
Премьер-лига: таблица и календарь