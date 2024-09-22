Карпин — о судьях РПЛ: они на чёрное говорят белое, а на белое — чёрное

— Понятно, что не про погоду разговаривали. То, что он разъяснял, то останется у меня. Какой толк от этого? Они всё время что‑то разъясняют, а суть не меняется. Они на чёрное говорят белое, а на белое — чёрное. Смысл про это говорить? И это делают все судьи. Зачем про это говорить? — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».