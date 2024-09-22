В «Пари НН» ответили на вопрос о возможной отставке Илича с поста главного тренера

«Конечно, результатом матча с “Локомотивом” мы недовольны, но команда играла. Все отмечают, что “Пари НН” выглядит гораздо лучше, чем ещё несколько игр назад. Но счёт на табло не в нашу пользу.



Решение об отставке тренера принимает исключительно совет директоров клуба. Пока эта тема не в повестке», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.