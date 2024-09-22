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В «Пари НН» ответили на вопрос о возможной отставке Илича с поста главного тренера

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказался о возможной смене тренера.

Источник: https://vk.com/fcparinn

«Конечно, результатом матча с “Локомотивом” мы недовольны, но команда играла. Все отмечают, что “Пари НН” выглядит гораздо лучше, чем ещё несколько игр назад. Но счёт на табло не в нашу пользу.

Решение об отставке тренера принимает исключительно совет директоров клуба. Пока эта тема не в повестке», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Сейчас главным тренером нижегородцев является Саша Илич.

Ранее «Пари Нижний Новгород» дома уступил «Локомотиву» (1:3) в матче 9-го тура РПЛ.

Пари Нижний Новгород
1:3
Первый тайм: 1:1
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 9
22.09.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Нижний Новгород
Главные тренеры
Саша Илич
Михаил Галактионов
Голы
Пари Нижний Новгород
Хуан Мануэль Боселли
26′
Локомотив
Дмитрий Воробьев
20′
Алексей Батраков
65′
Алексей Батраков
74′
Составы команд
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
2
Виктор Александров
11
Матео Стаматов
22
Никита Каккоев
38′
15
Александр Эктов
90
Огнен Ожегович
34
Антон Мухин
71′
10
Александр Трошечкин
78
Николай Калинский
78′
70
Максим Шнапцев
29
Лука Веснер Тичич
78′
18
Дан Глейзер
9
Зе Турбо
60′
19
Никита Ермаков
20
Хуан Мануэль Боселли
63′
71′
80
Валерий Царукян
Локомотив
22
Илья Лантратов
5
Жерзино Ньямси
23
Сесар Монтес
45
Александр Сильянов
81′
77
Илья Самошников
6
Дмитрий Баринов
24
Максим Ненахов
46′
7
Эдгар Севикян
54′
9
Сергей Пиняев
57′
71
Наир Тикнизян
83
Алексей Батраков
82′
94
Артем Тимофеев
93
Артем Карпукас
66′
8
Владислав Сарвели
10
Дмитрий Воробьев
43′
57′
99
Тимур Сулейманов
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
1
Удары (всего)
17
1
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
9
14
Фолы
27
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Боковой судья
Рашид Абусуев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Пари Нижний Новгород
Локомотив
Премьер-лига: таблица и календарь