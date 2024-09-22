Батраков разрывает РПЛ! В одиночку превратил мучения «Локо» в уверенную победу

Выход Севикяна не принёс скорого эффекта и с точки зрения создания голевых моментов. Из игры железнодорожников что-то ушло. Словно кто-то унёс деталь, которая всё скрепляла, и все важные части атаки «Локомотива» разлетелись в разные стороны. Пропали хорошие взаимодействия. Галактионов отреагировал на это, выпустив ещё одного экс-игрока «Пари НН» Сулейманова. И в середине второго тайма «Локо» забил. Опять Батраков! Ну какой же он молодец! А голевой пас ему отдал Севикян. Эдгар, получив мяч в полукруге, не стал бить сам, что сделали бы многие в этой ситуации. Сыграл тонко — покатил на юного хавбека. Батраков зарядил низом из-за штрафной и попал.