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Батраков разрывает РПЛ! В одиночку превратил мучения «Локо» в уверенную победу

Алексей забил два мяча второй тур подряд — теперь в ворота «Пари НН». У него уже семь голов в чемпионате.

Источник: РИА "Новости"

У «Локомотива» шестая победа в последних семи турах РПЛ. Команда Михаила Галактионова продолжает сидеть на колесе у «Зенита», отставая всего на два очка от лидера и чемпиона. А отставка Саши Илича из «Пари НН», похоже, дело ближайших дней.

Сегодня в РПЛ дебютировал новичок «Локомотива» Монтес — у железнодорожников появилась в центре обороны новая мексикано-французская связка. Сесар впервые сыграл с Ньямси. Оба высокие, мощные, крайне опасные на стандартах. А с учётом того, как исполняет угловые Батраков, это и без того острое оружие команды Галактионова теперь будет совсем страшным. Очевидно, умение Монтеса играть головой в чужой штрафной было одним из ключевых факторов для тренера «Локо» при подписании легионера.

«Пари НН» пытался гасить скорость быстрой команды Галактионова низким блоком. И при первой возможности забрасывать мяч за спины не самым быстрым центральным защитникам соперника. Есть у Монтеса с Ньямси свои плюсы, есть и свои минусы. Иначе они не в РПЛ играли бы, а остались бы в топ-лигах. Впрочем, полтайма тактика нижегородцев в развитии атак не работала.

«Локомотив» при счёте 0:0 имел большое преимущество по владению, пытался комбинировать. Крайние защитники могли заполнять зоны в полуфлангах и даже смещаться в центр. Железнодорожники заработали несколько угловых. Батраков опасно подавал — «Пари НН» отбивался. Но один из розыгрышей завершился ударом Баринова в дальний верхний угол. Быть бы голу, если не потрясающий сейв вратаря Медведева. А на 20-й минуте «Локо» всё же забил после неожиданного прохода Карпукаса с дриблингом. Оказывается, он и это умеет! Опорник ушёл от двоих, придумал стенку с Бариновым и сделал не самый точный пас на Воробьёва, тем не менее форвард решил эпизод двумя касаниями.

Однако вскоре «Пари НН» внезапно отыгрался. Команда Саши Илича реализовала свой первый же момент с ударом! Тут «Локо» попался на чужой, наигранный стандарт. Угловой хозяев завершился не классическим навесом, а передачей на стоявшего на подборе за штрафной Калинского. У самого хавбека вместо удара получился голевой пас на Боселли. Уругваец, словно хоккеист, ловко подставил ногу-клюшку. Вот так «Локо», перебив соперника к перерыву в шесть с половиной раз (13:2, в створ — 4:1), отдал первый тайм. Поймавший кураж Медведев выручил «Пари НН» ещё не единожды.

А после перерыва состоялось возвращение в РПЛ Севикяна. Причём в матче с командой, в которой он сделал себе имя в чемпионате России. Нижний Новгород встретил бы своего бывшего кумира более эмоционально, не будь он в составе соперника. Эдгар занял позицию правого вингера — Самошников передвинулся в линию обороны. Севикян, стараясь проявить себя, быстро присел на «горчичник» за опасный наступ на ногу Калинскому. Ещё повезло, что получилось не так страшно. Иначе новичок «Локо» мог и быстрое удаление заработать.

Выход Севикяна не принёс скорого эффекта и с точки зрения создания голевых моментов. Из игры железнодорожников что-то ушло. Словно кто-то унёс деталь, которая всё скрепляла, и все важные части атаки «Локомотива» разлетелись в разные стороны. Пропали хорошие взаимодействия. Галактионов отреагировал на это, выпустив ещё одного экс-игрока «Пари НН» Сулейманова. И в середине второго тайма «Локо» забил. Опять Батраков! Ну какой же он молодец! А голевой пас ему отдал Севикян. Эдгар, получив мяч в полукруге, не стал бить сам, что сделали бы многие в этой ситуации. Сыграл тонко — покатил на юного хавбека. Батраков зарядил низом из-за штрафной и попал.

«Локомотив» дожал «Пари НН» благодаря индивидуальному мастерству Батракова. Про кого ещё из 19-летних игроков в России мы сказали бы такое? Восемь минут спустя Алексей оформил дубль. Гол получился поразительно простым. Самошников выбросил аут, как умеет только он один, мяч срикошетил от земли и прилетел туда, где его уже ждал прочитавший эпизод Батраков. Алексей ушёл от Тичича, пробил головой.

«Локомотив» после дубля Батракова спокойно сохранил победу. «Пари НН» так и закончил матч с одним-единственным ударом в створ. Неприятностью для Галактионова стала только травма вышедшего на замену Тикнизяна — Наир ушёл в раздевалку до финального свистка.

Анатолий Романов

Пари Нижний Новгород
1:3
Первый тайм: 1:1
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 9
22.09.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Нижний Новгород
Главные тренеры
Саша Илич
Михаил Галактионов
Голы
Пари Нижний Новгород
Хуан Мануэль Боселли
26′
Локомотив
Дмитрий Воробьев
20′
Алексей Батраков
65′
Алексей Батраков
74′
Составы команд
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
2
Виктор Александров
11
Матео Стаматов
22
Никита Каккоев
38′
15
Александр Эктов
90
Огнен Ожегович
34
Антон Мухин
71′
10
Александр Трошечкин
78
Николай Калинский
78′
70
Максим Шнапцев
29
Лука Веснер Тичич
78′
18
Дан Глейзер
9
Зе Турбо
60′
19
Никита Ермаков
20
Хуан Мануэль Боселли
63′
71′
80
Валерий Царукян
Локомотив
22
Илья Лантратов
5
Жерзино Ньямси
23
Сесар Монтес
45
Александр Сильянов
81′
77
Илья Самошников
6
Дмитрий Баринов
24
Максим Ненахов
46′
7
Эдгар Севикян
54′
9
Сергей Пиняев
57′
71
Наир Тикнизян
83
Алексей Батраков
82′
94
Артем Тимофеев
93
Артем Карпукас
66′
8
Владислав Сарвели
10
Дмитрий Воробьев
43′
57′
99
Тимур Сулейманов
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
1
Удары (всего)
17
1
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
9
14
Фолы
27
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Боковой судья
Рашид Абусуев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Пари Нижний Новгород
Локомотив
Премьер-лига: таблица и календарь