Генич назвал команду в РПЛ, чьи игра и результаты его удивляют

«Меня удивляют результаты, а ещё больше поражает смелая и современная игра “Локомотива”. Если вспомнить первый тур с “Акроном”, то мне казалось, что железнодорожники далеко так не поедут. Правда, им нужно было укрепить оборону — они это сделали, потратились, купив Монтеса», — сказал Генич в эфире «Матч Премьер».