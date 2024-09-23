«Сторона игрока меняет условия». Главное о возможном трансфере экс-звезды «Барсы» в ЦСКА

Теперь тема сборной Боснии и Герцеговины не актуальна для Пьянича. В мае 2024 года Миралем объявил о завершении карьеры в национальной команде после того, как боснийцы не попали на Евро. В стыковых матчах они проиграли в полуфинале Украине (1:2) на своём поле. Сам Пьянич в той встрече появился лишь за 10 минут до конца при счёте 1:0, так что с ним на поле стало только хуже. Вообще, по ходу отборочного цикла экс-лидер боснийцев сыграл всего в пяти матчах в основе и дважды вышел на замену, не совершив ни одного результативного действия.