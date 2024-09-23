Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ахмат» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 9-го тура РПЛ

Сегодня, 23 августа, состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов».

Источник: Елена Афонина/ТАСС

Игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена (Грозный)». В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк. Матч начнётся в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Команды назвали стартовые составы.

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 9, 23.09.2024, 18:30
Ахмат
0
Крылья Советов
0

«Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Тодорович, Шатара, Швец, Камило, Талал, Диале, Кардосо, Самородов.

«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Бейл, Костанца, Гальдамес, Ороско, Олейников, Ежов, Мендес, Гарре, Сергеев.

«Ахмат» за восемь игр набрал пять очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей заработали девять очков и располагаются на 10-й строчке.

Ахмат
Крылья Советов
Премьер-лига: таблица и календарь