Тренер «Динамо» объяснил, зачем Тюкавин учил арабские слова

«Динамо» купило Маухуба в конце августа у «Раджи» из Марокко за €1,7 млн. Футболист сыграл в пяти матчах за новую команду, отметившись голом и голевой передачей, а также получив красную карточку вскоре после выхода на замену в последней встрече команды с московским «Спартаком» (2:2). После девяти туров «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице с 17 очками, отставая на шесть баллов от лидирующего действующего чемпиона санкт-петербургского «Зенита».