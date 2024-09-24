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Тренер «Динамо» объяснил, зачем Тюкавин учил арабские слова

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, как проходит в клубе адаптация нового форварда команды Эль-Мехди Маухуба, а также отметил его взаимоотношения с конкурентом в борьбе за место в составе, российским нападающим Константином Тюкавиным.

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«Мне нравится Маухуб. На тренировках он показывает себя очень приятным нападающим. Он умеет вовремя отдать передачу, у него хорошая скорость. Маухуб — типичный форвард. Он хочет забивать голы. Тюкавин хорошо реагирует на конкуренцию с Маухубом. Они уже хорошо общаются», — подчеркнул Личка в разговоре с Legalbet.

Кроме того, тренер поведал, что Тюкавин на днях просил рассказать ему, как будет по-арабски «привет», чтобы Маухуб чувствовал себя своим в коллективе, услышав родную речь. По словам специалиста, новичку помогают с адаптацией также другие игроки, например, защитник Дмитрий Скопинцев.

«Динамо» купило Маухуба в конце августа у «Раджи» из Марокко за €1,7 млн. Футболист сыграл в пяти матчах за новую команду, отметившись голом и голевой передачей, а также получив красную карточку вскоре после выхода на замену в последней встрече команды с московским «Спартаком» (2:2). После девяти туров «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице с 17 очками, отставая на шесть баллов от лидирующего действующего чемпиона санкт-петербургского «Зенита».

Спартак
2:2
Первый тайм: 2:1
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 9
22.09.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Марцел Личка
Голы
Спартак
Манфред Угальде
(Эсекиэль Барко)
7′
Эсекиэль Барко
23′
Динамо
Константин Тюкавин
(Николя Муми Нгамале)
3′
Константин Тюкавин
90+5′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
6
Срджан Бабич
53′
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
19
Хесус Мануэль Медина
80′
9
Манфред Угальде
47
Роман Зобнин
65′
35
Кристофер Мартинс
82
Даниил Хлусевич
47′
97
Даниил Денисов
77
Тео Бонгонда
77′
29
Рикарду Мангаш
Динамо
1
Андрей Лунев
2
Эли Даса
18
Николас Маричаль
5
Милан Майсторович
10
Бителло
56′
70
Константин Тюкавин
6
Роберто Фернандес
72′
84′
3
Фабиан Бальбуэна
8
Хорхе Карраскаль
68′
50
Александр Кутицкий
74
Даниил Фомин
89′
77
Денис Макаров
13
Николя Муми Нгамале
84′
91
Ярослав Гладышев
11
Артур Гомес
68′
14
Эль Мехди Маухуб
71′
74′
Статистика
2
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
6
4
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
4
18
Фолы
17
3
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо
Премьер-лига: таблица и календарь