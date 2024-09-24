«Динамо» высмеяло работу арбитра Иванова в матче со «Спартаком», опубликовав песню

22 сентября состоялся матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и «Динамо». Игра проводилась на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра выступил Сергей Иванов. Встреча закончилась со счётом 2:2. В составе красно-белых забили Манфред Угальде и Эсекьель Барко. У бело-голубых дубль в свой актив записал Константин Тюкавин.