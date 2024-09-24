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«Динамо» высмеяло работу арбитра Иванова в матче со «Спартаком», опубликовав песню

Пресс-служба московского «Динамо» потроллила судейство Сергея Иванова в матче 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2), выпустив трек.

22 сентября состоялся матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и «Динамо». Игра проводилась на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра выступил Сергей Иванов. Встреча закончилась со счётом 2:2. В составе красно-белых забили Манфред Угальде и Эсекьель Барко. У бело-голубых дубль в свой актив записал Константин Тюкавин.

Отметим, что игрок динамовцев Эль-Мехди Маухуб получил два «горчичника» за три минуты (72-я и 75-я) и был удалён с поля в минувшем матче.

Спартак
2:2
Первый тайм: 2:1
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 9
22.09.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Марцел Личка
Голы
Спартак
Манфред Угальде
(Эсекиэль Барко)
7′
Эсекиэль Барко
23′
Динамо
Константин Тюкавин
(Николя Муми Нгамале)
3′
Константин Тюкавин
90+5′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
6
Срджан Бабич
53′
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
19
Хесус Мануэль Медина
80′
9
Манфред Угальде
47
Роман Зобнин
65′
35
Кристофер Мартинс
82
Даниил Хлусевич
47′
97
Даниил Денисов
77
Тео Бонгонда
77′
29
Рикарду Мангаш
Динамо
1
Андрей Лунев
2
Эли Даса
18
Николас Маричаль
5
Милан Майсторович
10
Бителло
56′
70
Константин Тюкавин
6
Роберто Фернандес
72′
84′
3
Фабиан Бальбуэна
8
Хорхе Карраскаль
68′
50
Александр Кутицкий
74
Даниил Фомин
89′
77
Денис Макаров
13
Николя Муми Нгамале
84′
91
Ярослав Гладышев
11
Артур Гомес
68′
14
Эль Мехди Маухуб
71′
74′
Статистика
2
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
6
4
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
4
18
Фолы
17
3
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо
Спартак
Премьер-лига: таблица и календарь