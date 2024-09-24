Станислав Черчесов объяснил, почему российским футболистам нужно уезжать в Европу

«Сейчас Антон Миранчук в “Сьон” перешёл, Черышев подписал контракт в Греции. Каждый решает по-своему, иногда надоедает одно и то же. У вас же есть любимое блюдо, но вы не можете каждый день его с утра до ночи есть. Так и у футболистов. Иногда тем, кто не был в шкуре игрока, со стороны кажется: “А чё он уезжает? Он же в такой команде”.



Я уехал, потому что уже не мог из себя доставать в российском чемпионате свой максимум. А когда я приехал в Германию, то язык не знал, потому что английский изучал. Во-вторых, если ты даже не хочешь, то из тебя все соки достанут. Вы можете себе представить, что дома играешь с “Гамбургом”, на выезде — с “Боруссией”, дома — с “Баварией”, на выезде — с “Байером”, потом дома — со “Штутгартом”. Я столько там макарон по-флотски ел, а вес таял и таял. Там из меня все соки выжимали.



С другой стороны, это интересно, ты выходишь на иной уровень. Там играют Папен, Клинсман, Маттеус, и ты сам себя проверяешь. Вот для этого я туда и поехал. Футболист не может куда-то поехать без адреса, его кто-то должен отправить, — приводит слова Черчесова “Советский спорт”.