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Станислав Черчесов объяснил, почему российским футболистам нужно уезжать в Европу

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о тренде российских футболистов на переезд в Европу.

Источник: Чемпионат.com

«Сейчас Антон Миранчук в “Сьон” перешёл, Черышев подписал контракт в Греции. Каждый решает по-своему, иногда надоедает одно и то же. У вас же есть любимое блюдо, но вы не можете каждый день его с утра до ночи есть. Так и у футболистов. Иногда тем, кто не был в шкуре игрока, со стороны кажется: “А чё он уезжает? Он же в такой команде”.

Я уехал, потому что уже не мог из себя доставать в российском чемпионате свой максимум. А когда я приехал в Германию, то язык не знал, потому что английский изучал. Во-вторых, если ты даже не хочешь, то из тебя все соки достанут. Вы можете себе представить, что дома играешь с “Гамбургом”, на выезде — с “Боруссией”, дома — с “Баварией”, на выезде — с “Байером”, потом дома — со “Штутгартом”. Я столько там макарон по-флотски ел, а вес таял и таял. Там из меня все соки выжимали.

С другой стороны, это интересно, ты выходишь на иной уровень. Там играют Папен, Клинсман, Маттеус, и ты сам себя проверяешь. Вот для этого я туда и поехал. Футболист не может куда-то поехать без адреса, его кто-то должен отправить, — приводит слова Черчесова “Советский спорт”.