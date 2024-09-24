«Её приставили к Толику спецслужбы». Экс-жена Тимощука — о его возлюбленной

Однажды Толик, никогда в жизни не читавший, принёс домой книгу психиатра Карла Густава Юнга. У меня шок, потому что Тимощук даже контракты свои не читал. Он мне говорит: «Это я тебе принёс почитать». Спрашиваю: «Откуда ты вообще взял эту книгу?» Отвечает: «Да знакомые дали». Потом я нашла переписку этой мадам, где она его спрашивает, прочитал ли он Юнга. Толик с гордостью отвечает, что да, уже 20 страниц. Наверное, соврал. Чувиха его просто обрабатывала.