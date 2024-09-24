Игорь Акинфеев рассказал, как участвовал в пьяной победе ЦСКА над «Спартаком»

— Ну, мы приехали — нас сразу в студию к Малахову. Потом ещё куда-то. Потом приехали на базу, там была деревянная баня у нас. Все по пивку. Мы вышли на тренировку. Валерий Георгиевич [Газзаев] увидел нас, сказал: «Идите отсюда!» На следующий день мы вышли и обыграли «Спартак» со счётом 3:1. При этом первый тайм проигрывали 0:1.