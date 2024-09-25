ЦСКА подписал пенсионера Пьянича — и это правильное решение. Ничего другого клубу не оставалось

Пятнадцать лет назад он забил за «Лион» в трех матчах группы ЛЧ, в плей-офф — на «Бернабеу», выбив «Реал», и добрался до полуфинала. Десять лет назад принес Боснии первую в истории победу на чемпионате мира. Четыре года назад взял Серию А с «Ювентусом» и ушел в «Барселону» за 60 млн евро.
Надо, конечно, уточнять: в той ЛЧ наравне с Пьяничем назабивал и Красич, а новый клуб Миралема тоже творил сенсацию. На ЧМ-2014 Босния выступила не лучше России — тоже не вышла из группы, пропустив вперед африканцев. В «Барсе» Пьянич выбил 0:0, стоил по Transfermarkt 45 млн и дал заработать только своим агентам.
А гораздо важнее — пустота последних трех лет: скудная аренда в «Бешикташе» (много травм, мало пользы), потом расторжение с «Барсой» и два года в Эмиратах — ну, понятно. Увядшая к 34 годам карьера, ноль интереса этим летом из приличных клубов, статус свободного агента аж до конца сентября.
Подписание Пьянича — колоссальный риск и никаких гарантий. Пик карьеры Миралема давно позади, сейчас — все шансы стать новым Маркизио или Шюррле. Мы плохо знаем и текущее состояние Пьянича — не играл он с 1 июня. Отдельной строкой — отказ со сборной Боснии в 2022-м играть товарищеский матч со сборной России, не помешавший теперь выбору в пользу Москвы — когда больше никто не брал.
И даже такой трансфер — пенсионера на пути с ярмарки с уже забытыми заслугами и блеклой мотивацией — праздник для ЦСКА и событие в масштабах РПЛ.
Со всеми оправданиями про санкции и бюджет ЦСКА провалил летнее окно — классно вписался пока только Круговой, подписанный еще зимой, Койта никакой, Шуманского вообще нет. Провисают все позиции, кроме разве что флангов и центра защиты — и то до первой травмы. В центр поля Николич вынужден ставить Бистровича и Кисляка, а еще ведь планирует менять схему. Наконец, проверенного исполнителя стандартов не привозили вообще со времен Натхо.
Пьянича, может, хватит всего на месяц-два — не дай бог, но вдруг подведет здоровье или доконают долгие сборы. Говорят про зарплату 1 млн евро — мы ничего не знаем про агентские и подъемные, итоговая сумма точно будет больше, но круто, что она вообще образовалась. Лучше, чтобы образовалась раньше. Лучше бы форварда. Лучше выбирать бразильцев так, как приучили десять лет назад или хотя бы как «Ростов» с Роналдо, лучше не заявлять «мы присматриваемся к иранскому рынку», а разбираться на нем так же расторопно, как «Оренбург» или махачкалинское «Динамо». Лучше бы вообще без санкций и тоже легко нашлись 15 млн на своего Барко.
Много что могло быть лучше. Про это надо говорить, а что есть сейчас? Даже поздний и дряхлый Пьянич даст качество и класс хотя бы на тренировках. Точно не впишется так же легко, как Роша (тоже подписывали в сентябре), а еще надо набирать форму. Придется верить, что Пьянич заиграет — но приятнее жить этой верой, чем вообще без нее. Оптимистичнее ждать хотя бы одной вспышки, хотя бы отблеска Пьянича времен «Ромы» и «Юве». РПЛ в большом упадке, и Миралем обязан ее расшевелить.
Отдельно — проблема-2022. В Россию давно едут иностранцы с более-менее сомнительной репутацией, причем именно на заработки — границы морали на наших глазах расширились. Пьянич на общем фоне вроде бы не главный негодяй, уж хотя бы не подследственный. С другой стороны — для кого-то негодяй даже больший: отказался иметь дело с Россией, выступил против нее, а как поманили кэшем, так первым же рейсом. На этом фоне неприятности с законом, тем более вдали от России — ерунда.
Нет желания копаться в прошлых формулировках, оправдывать тех, кого неправильно поняли, разбирать, что имелось в виду. Отказ сборной Боснии после согласования на уровне федераций — скандал, Пьянич повел себя чуть деликатнее Джеко, но не отмолчался и отказался ехать в Россию, а спустя два года все же едет. Как изменилась за это время позиция Пьянича, что вызвало потепление, мы не знаем, и разговоры о непоследовательности и лицемерии понятны.
Но тыкать носом в это лицемерие, гнобить и улюлюкать — путь тоже деструктивный. Оставим это тем, кому гнобить положено или кайфово. А сами прислушаемся к реакции трибун, последим за постами в соцсетях, к вопросам в микстах или выкриках вслед — а чьим-то моральным банкротством упиваться не будем.
Автор: Александр Муйжнек