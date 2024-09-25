ЦСКА подписал пенсионера Пьянича — и это правильное решение. Ничего другого клубу не оставалось

Пьянича, может, хватит всего на месяц-два — не дай бог, но вдруг подведет здоровье или доконают долгие сборы. Говорят про зарплату 1 млн евро — мы ничего не знаем про агентские и подъемные, итоговая сумма точно будет больше, но круто, что она вообще образовалась. Лучше, чтобы образовалась раньше. Лучше бы форварда. Лучше выбирать бразильцев так, как приучили десять лет назад или хотя бы как «Ростов» с Роналдо, лучше не заявлять «мы присматриваемся к иранскому рынку», а разбираться на нем так же расторопно, как «Оренбург» или махачкалинское «Динамо». Лучше бы вообще без санкций и тоже легко нашлись 15 млн на своего Барко.