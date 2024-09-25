«Барсе» предложили подписать экс-вратаря «Ливерпуля», Слуцкий отказался от работы в сборной. Трансферы и слухи дня

«Пока не объявлял о завершении карьеры. Летом были предложения из Сербии, но ни одно из них меня не устроило. Из России предложений не было. Хотел бы? Мне 37 лет, пора думать о чем-то другом. Когда у меня будет решение по дальнейшей карьере, я объявлю.



Болельщики хотят меня видеть в ЦСКА? Я тоже этого хочу. Если все-таки закончу карьеру, и ЦСКА захочет меня взять на любую должность, то соглашусь. Это моя команда, мой клуб. Был бы рад поработать в ЦСКА», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.