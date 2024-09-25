«Барсе» предложили подписать экс-вратаря «Ливерпуля», Слуцкий отказался от работы в сборной. Трансферы и слухи дня

Что в России
Тошич не против возвращения в ЦСКА
Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказался о своем будущем.
«Пока не объявлял о завершении карьеры. Летом были предложения из Сербии, но ни одно из них меня не устроило. Из России предложений не было. Хотел бы? Мне 37 лет, пора думать о чем-то другом. Когда у меня будет решение по дальнейшей карьере, я объявлю.
Болельщики хотят меня видеть в ЦСКА? Я тоже этого хочу. Если все-таки закончу карьеру, и ЦСКА захочет меня взять на любую должность, то соглашусь. Это моя команда, мой клуб. Был бы рад поработать в ЦСКА», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.
Последним клубом 37-летнего Тошича была греческая «Ламия», которую он покинул летом этого года.
Агент Пьянича подтвердил договоренность с ЦСКА
Фали Рамадани, агент полузащитника Миралема Пьянича, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в ЦСКА: «Да, это правда. Соглашение есть», — сказал агент изданию «Евро-Футбол. Ру».
Ранее стало известно, босниец подпишет с ЦСКА однолетний контракт с возможностью пролонгации еще на один сезон. Зарплата игрока составит 1 млн евро без учета бонусов.
34-летний Пьянич известен по выступлениям за «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону» и «Бешикташ». Его последним клубом была «Аль-Шарджа» из чемпионата ОАЭ, игрок находится в статусе свободного агента с июля 2024 года.
Что в Европе и мире
Слуцкий отказался возглавить сборную Китая
Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий не заинтересован в работе со сборной Китая. Российский тренер входит в расширенный список. Сборная Китая под руководством Бранко Иванковича проиграла Японии (0:7) и Саудовской Аравии (1:2) в квалификации чемпионата мира в Азиатской зоне.
«Я всегда привержен своей работе, люблю “Шанхай Шэньхуа” и болельщиков. Я очень счастлив здесь и не хотел бы ничего другого», — цитирует Слуцкого SINA.
«Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого набрал 67 очков и занимает 2-е место в китайской Суперлиге. Отставание от «Шанхай Порт» составляет два очка.
«Барселоне» предложили подписать Кариуса или Беришу
«Барселона» изучает рынок свободных агентов в надежде найти вратаря на место Марка-Андре тер Штегена, который получил травму. Немец выбыл на 7−8 месяцев. Каталонцам были предложены услуги немца Лориса Кариуса и албанца Этрита Бериши, которые находятся без клубов. Также в список входит Кейлор Навас.
Ранее костариканец выразил желание перейти в «Барселону». После ухода из «ПСЖ» по окончании прошлого сезона экс-вратарь «Реала» является свободным агентом.
Легенда «Реала» может стать главным тренером «Шальке»
Легендарный экс-игрок «Реала» Рауль Гонсалес может стать новым главным «Шальке», утверждает Bild. Согласно источнику, 47-летний специалист, тренирующий вторую команду «Реала», недоволен тем, что летом клуб продал молодых и многообещающих воспитанников, а также не видит перспектив в первой команде сливочных, так как руководство «Реала» считает возглавляющего «Байер» Хаби Алонсо более предпочтительным преемником нынешнего главного тренера «Королевского клуба» Карло Анчелотти.
21 сентября руководство «Шальке» отправило в отставку главного тренера Карела Герартса, под руководством которого команда набрала всего 4 очка в 6 турах Второй Бундеслиги.
Рауль выступал за «Шальке» в качестве футболиста и в 2011 году выиграл в его составе Кубок и Суперкубок Германии.
Старший сын Зидана завершил футбольную карьеру в 29 лет
Энцо Зидан, старший из четырех сыновей Зинедина Зидана, завершил карьеру футбола в возрасте 29 лет. Об этом сообщает Diario AS.
Последним клубом Энцо Зидана была «Фуэнлабрада», за которую полузащитник сыграл 29 матчей и покинул в 2023 году. Не найдя клуба, Энцо решил повесить бутсы на гвоздь.
За свою карьеру он провел 203 матча, забил 13 голов и отдал 24 голевые передачи. Выступал за резервную команду «Реала», провел 1 матч за основную команду сливочных, забив в той игре. Также выступал за «Алавес», «Лозанну», «Райо Махадаонду», «Авеш», «Альмерию» и «Родез».
Автор: Николай Соников