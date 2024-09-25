Рахимич: говорил Пьяничу, что ЦСКА лучше, чем «Барселона» или «Ювентус»

«Конечно, Пьянич усилит ЦСКА! Очень рад, что переходит туда! Он поможет клубу выйти на новый уровень и добиться целей, которые они ставят перед собой. Он мне первым позвонил по поводу этого предложения, потому что я долго играл в ЦСКА и жил в Москве. Говорил ему, что здесь лучше, чем “Барселона” или “Ювентус”! Я сказал ему, что это самый большой клуб в России. Про Москву вообще буду молчать, так как это лучший город в мире!» — приводит слова Рахимича «ВсеПроСпорт».