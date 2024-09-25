Дзюбе осталось два рекорда, чтобы войти в историю. Как обойти Лоськова и Кержакова?

«Если я буду только на себя играть, ни к чему хорошему это не приведёт. Мне не нужны голы в ситуации, когда команда проигрывает. Люди, которые называют меня эгоистом, просто не обращали внимания, что отдавать передачи я люблю не меньше, чем забивать. И, кстати, не забывайте, что у меня ещё есть цель догнать и перегнать Лоськова по “гол+пас”. Поэтому всё идёт в копилку. Я всегда получал удовольствие от голевых передач, а Хубулов был в лучшей позиции. Посмотрел этот момент на повторе и отметил, что принял верное решение».