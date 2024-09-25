Федотов против ЦСКА: тренер идет в CAS. Хочет отсудить 200 миллионов рублей

«Расставания не бывают простыми. Даже в хорошие времена после достижения каких-то результатов. Это всегда история, где кто-то остается неудовлетворен, обижен. Слово “обижен”, наверное, не подходит, есть какие-то другие правильные слова в этой ситуации. Но это точно не война. Это юридический спор. Он никак не связан с отношениями между мной и клубом», — прокомментировал тяжбу Федотов.