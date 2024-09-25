Зоран Тошич объявил о завершении карьеры

«К сожалению, всему хорошему однажды приходит конец. Я надеялся, что этот момент никогда не наступит, но теперь я уверен, что пришло время завершить мою футбольную карьеру.



В детстве я мечтал играть за “Партизан”, сборную Сербии и “Манчестер Юнайтед”, и мне посчастливилось осуществить свою мечту к 21 году. От “Баната” и “Партизана” до “Манчестер Юнайтед” и московского ЦСКА.



Много трофеев, побед, взлетов и падений, но любовь к футболу была всегда. Спасибо моей семье, которая сделала этот путь возможным. Спасибо тренерам, товарищам по команде, всем, кто был со мной все 20 лет. Я особенно горжусь тем, что 10 лет играл за свою страну, Сербию. У меня всегда было особое желание выступать за сборную. И наконец, большое спасибо болельщикам клубов, где я выступал, я всегда чувствовал искреннюю поддержку.



Я откладываю бутсы, но футбол по-прежнему остается моей самой большой любовью и страстью. Увидимся в другой роли», — написал Тошич в соцсетях.