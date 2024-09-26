Эксперты назвали лучшие трансферы лета Российской премьер-лиги

«РБК Спорт» обратился за комментариями к одним из лучших российских футболистов в истории: Егору Титову, Дмитрию Сычеву, Владиславу Радимову, а также лучшему комментатору прошлого сезона РПЛ Константину Геничу и одному из успешных тренеров лиги Юрию Семину с просьбой оценить тройку лучших переходов лета.



Егор Титов



Бывший капитан «Спартака» и сборной России на первое место поставил Глушенкова. «Это главный трансфер лета, в том числе по забитым Глушенковым голам. Он очень ярко появился. Но вот сейчас он травмирован. Я прекрасно знаю, каково это, когда все идет хорошо и вдруг травма», — отметил Титов.



На второе место он поставил покупку спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала в лице Барко. «Я был удивлен, что он такого маленького роста (166 см), и представил, что я был бы еще быстрее и смог бы сделать больше как игрок в свое время. Когда я его в раздевалке увидел на товарищеском матче спартаковцев, то подумал, что это маленький человек, который делает большие дела. Он разгоняет атаки, и партнеры за счет него начинают двигаться. Напоминает “Спартак” 90-х годов, когда один игрок получал мяч и все начинали играть — открываться, делать забегания. Когда смотрю на Барко, то возвращаюсь в 90-е», — признался Титов.



На третье место бывший капитан «Спартака» поставил Лусиано. «Это попадание в точку, он сразу начал забивать. Его поставили в состав, и он сразу заиграл», — подчеркнул Титов.



Также он обратил внимание на переход Юрия Горшкова из «Крыльев Советов» в «Зенит», но пока игрок не имеет постоянной игровой практики.



«У меня вопрос к “Зениту” по поводу Горшкова. Он очень сильный по российским меркам игрок. Очень больно за него, но бывает, что игроки попадают в “Зенит”, а потом пропадают. И так же Сергеев в “Зените”, который сейчас ушел в “Крылья”. Хороший футболист, но петербуржцы не видели его в составе. Многие футболисты должны понимать, зачем они идут в “Зенит”. Ты приходишь в “Зенит”, а там Вендел, Сантос, Клаудиньо — и садишься на скамейку. Ради денег переходить в клуб? Деньги — это классно, но надо играть в футбол. Не все это понимают. Приходят, садятся на скамейку запасных и пропадают», — заключил Титов.



Дмитрий Сычев



Бывший форвард «Спартака», «Марселя» и «Локомотива», занимающий пост президента омского «Иртыша», поставил Барко на первое место. «Он идет в моем списке первым номером, потому что аргентинец выделяется среди других такими качествами, как дриблинг, скорость, голевое чутье и качество исполнения действий на поле. Однозначно украшение и усиление нашего чемпионата, трансферный успех “Спартака”, про таких говорят: “Игрок, который делает разницу”, — сказал Сычев.



На второе место он поставил Глушенкова, а третье место поделили Сесар Монтес из “Локомотива” и Диего Коста из “Краснодара”. “Гомес — темная лошадка, который может ярко выстрелить не хуже Бителло из “Динамо”. Я бы назвал больше фамилий, которые тоже достойны быть в этом списке. Вообще, это трансферное окно, по моему мнению, не уступает по качеству приобретений прошлому, где были и Батчи, Манфред Угальде, Бителло, Хуниор Алонсо и другие”, — заявил Сычев.



Он подчеркнул, что лучше всех из клубов в трансферное окно сработал “Краснодар”. “Я далек от мнения, что нужно только опираться на цифры и количество игроков в оценке работы на трансферном рынке. Я считаю, нужно смотреть глубже. Тут нужно учитывать многие факторы. Продажа игроков тоже один из важных критериев, я имею в виду, [что] переход Матвея Сафонова в ПСЖ и покупки по соотношению “цена — качество” выглядят оптимально для точечного усиления команды под ту стратегию и философию, которую использует Мусаев и “Краснодар”, — отметил Сычев.



Константин Генич



“Первое место отдаю Барко. На мой взгляд, его влияние на игру “Спартака” максимальное. Мало кто ожидал от Глушенкова такой прыти. Но он один из хороших игроков в “Зените”, а Барко индивидуально меняет игру “Спартака” прямо на наших глазах — обострение, скорость принятия решений, умение работать корпусом и с мячом. Если мы говорим о летних трансферах, то Барко показывает себя ярче остальных. Второй в рейтинге — Глушенков”.



Генич добавил, что “Зенит” купил хороших игроков этим летом. В их числе он назвал Лусиано, Волкова и Горшкова.



“В тройку я бы внес не самый очевидный вариант — Дмитрия Воробьева, который летом перешел из “Оренбурга” в “Локомотив”. Им нужен был подвижный нападающий. В прошлом сезоне, когда Дзюба потерял место в составе, позицию девятки занимал Глушенков, но это место ему не подходило. Им нужен был нападающий. Летом “Локомотив” победил конкуренцию со стороны других клубов и приобрел этого футболиста. Как мы видим сейчас, он как влитой! Плюс конкуренция с Сулеймановым идет на благо”, — заметил Генич.



Владислав Радимов



Радимов согласился с тезисом Генича, что Барко больше определяет игру “Спартака”, чем Глушенков — “Зенита”. Однако на первое место он поставил новобранца действующих чемпионов России. “Я полностью согласен с тезисом, но если мы отмотаем назад, до травмы Глушенкова, то это была феерия. Любой из опрошенных до травмы назвал бы лучшим Глушенкова. То, что Барко определяет игру “Спартака” — вопросов нет, я об этом сказал. Но Глушенков так ярко влился в “Зенит”, что по-другому не скажешь. Я это говорю без клубных пристрастий”, — отметил Радимов.



“На второе место я поставлю Барко. Это полкоманды “Спартака”. С ним и без него — две разные команды”, — сказал Радимов.