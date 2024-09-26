Неизвестные фото юного Александра Соболева: вы никогда не видели их

Во вторую динамовскую команду Александр попал в 2014 году. К тому моменту он уже был основным игроком в юниорской сборной «Динамо-97», хотя ничем особенным не выделялся. Тем не менее, в апреле 2014-го школьник Соболев попал в состав команды, которая ездила на турнир в Японию — и даже дал комментарий клубной пресс-службе: «Японские команды удивили уровнем подготовки футболистов — игра в пас в одно-два касания, они делали все очень быстро. Иногда мы за ними просто не успевали. Мы только начали свою подготовку к сезону, проводили первый турнир на большом поле».