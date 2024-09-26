Неизвестные фото юного Александра Соболева: вы никогда не видели их

Сейчас Александр Соболев известен как один из самых скандальных футболистов России. Его переход из «Спартака» в «Зенит» обсуждается до сих пор. Еще есть не очень приятные кричалки в адрес футболиста, сравнения его с дельфинами и неоднозначные высказывания сына.
А ведь десять лет назад Соболев был обычным мальчишкой из Барнаула. Играл за молодежку местного «Динамо». И, кажется, радовался жизни как никто другой.
Во вторую динамовскую команду Александр попал в 2014 году. К тому моменту он уже был основным игроком в юниорской сборной «Динамо-97», хотя ничем особенным не выделялся. Тем не менее, в апреле 2014-го школьник Соболев попал в состав команды, которая ездила на турнир в Японию — и даже дал комментарий клубной пресс-службе: «Японские команды удивили уровнем подготовки футболистов — игра в пас в одно-два касания, они делали все очень быстро. Иногда мы за ними просто не успевали. Мы только начали свою подготовку к сезону, проводили первый турнир на большом поле».
В том же сезоне Соболев дебютировал за «Динамо-М» в третьей лиге чемпионата России — проще говоря, в чемпионате Сибири (он же называется первенством КФК или ЛФК). Барнаульцы никогда не котировались в этом турнире и ставили своей целью обкатку молодых парней, а не высокие места. В 2014 году, например, динамовцы стали шестыми из 12 команд, что можно считать достойным результатом. Также в их активе был выход в финал Кубка Алтайского края.
В 2015 году Александр Соболев окреп и стал чаще попадать в состав молодежки. Этому поспособствовала в том числе хорошая зимняя подготовка.
В сезоне-2015 (чемпионат Сибири играется по системе «весна-осень») 18-летний форвард забил шесть мячей в восьми матчах. Тогда же появилась возможность попасть в основную команду «Динамо», игравшую во второй лиге. Однако договориться с руководством клуба не удалось.
— Когда он выпустился из школы и пришла пора подписывать профессиональный контракт, он пришел к президенту «Динамо» Виктору Сигареву. Тот сказал: «Заключай на три года, зарплата — 7000 рублей». Мама говорит: «Да вы чего? Мы не будем». После этого Сигарев пришел ко мне: «Чтобы он за нас в КФК больше не выходил». Так конфликт и возник. Соболь обижен на клуб, — рассказывал в интервью Sports.ru Александр Горбунов, тренер Соболева.
После этого молодой форвард перестал попадать в молодежку «Динамо». Горбунов утверждал, что Соболев играл в барнаульском «Полимере» в чемпионате Сибири — клубе, где когда-то выступал его отец. Но найти статистические доказательства того, что Александр был в составе «химиков», не удалось.
Зато известно, что в 2016 году Соболев перешел в «Томь». Затем были «Крылья Советов», «Енисей» и «Спартак». С нового сезона в этом списке появился «Зенит».
Дмитрий Панов