Анатолий Бышовец: Не понимаю, зачем «Химки» пригласили Дениса Глушакова

«Приглашение игроков в возрасте — это всегда проблема. Это как в жизни — проблемы в жизни идут от стариков. Наверное, я уже в том возрасте, чтобы так сказать. Не у всех хватает возможностей жить в возрасте по своим силам, распределяя их. Есть выражение: “видеть стал хуже, но зорче”. Сил стало меньше, зато распределяю лучше!
Если говорить о приглашении Глушакова в «Химки», то я этого не понимаю. На его позиции требуется интенсивная и объёмная работа, нужно играть от штрафной до штрафной. Возрастным игрокам, прежде всего, нужно думать, как использовать свой игровой опыт уже на дальнейшей стадии«, — приводит слова Бышовца “Матч ТВ”.
Ранее генеральный директор «Химок» Николай Оленев заявил, что Глушаков не тренируется с командой по решению тренерского штаба. Сам игрок сообщал на своей странице в соцсетях, что его отправили во вторую команду, но добавил, что у него нет конфликта с тренерским штабом.