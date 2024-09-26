Анатолий Бышовец: Не понимаю, зачем «Химки» пригласили Дениса Глушакова

«Приглашение игроков в возрасте — это всегда проблема. Это как в жизни — проблемы в жизни идут от стариков. Наверное, я уже в том возрасте, чтобы так сказать. Не у всех хватает возможностей жить в возрасте по своим силам, распределяя их. Есть выражение: “видеть стал хуже, но зорче”. Сил стало меньше, зато распределяю лучше!