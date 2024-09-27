«Ты разрушил свое наследие». Пьянича захейтили за переход в ЦСКА

«Для ситуации в целом хорошо, что к нам едут, не боятся. Конечно, для РПЛ это положительно, это игрок высокого уровня. Он не осуждал. Мне кажется, что просто неосторожная фраза была, не подумал, судить строго не будем. Бывает, что люди что-то говорят, а потом происходит переосмысление, у всех такое бывает. Чем больше у нас интеграции с мировым футболом, тем лучше глобально, независимо, приезд к нам иностранных игроков или отъезд наших игроков за рубеж, мы являемся частью футбольной семьи, да, сейчас есть определенные сложности», — сказал Сорокин для ТАСС.