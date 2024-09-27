«Мне непонятны санкции против российского футбола — это несправедливо»

Нигерийский футболист Эммануэль Эменике хорошо известен российским болельщикам по игре за московский «Спартак» в 2011—2013 годах, когда он был одним из лидеров команды. В то время африканский нападающий помог красно-белым завоевать серебряные медали чемпионата России — 2011/12.
Уже пять лет, как Эменике завершил карьеру игрока. В сентябре он появился в Москве и принял участие в Матче звезд «Спартака», в котором две команды из бывших и действующих футболистов клуба сыграли в честь 10-летия со дня открытия домашней арены клуба в Тушино.
В интервью «Известиям» Эменике поделился впечатлениями от посещения столицы России, прокомментировал санкции в отношении наших команд, вспомнил о работе с нынешний главным тренером сборной России Валерием Карпиным, а также рассказал, как давал рекомендации Артему Дзюбе при его трудоустройстве в Турции в 2022 году.
«Надеюсь, в итоге “Спартак” выиграет чемпионат России в этом сезоне»
— Вы ушли из «Спартака» больше десяти лет назад. Недавний приезд на Матч звезд — первое ваше появление в Москве после ухода из клуба?
— Нет-нет-нет. Я был несколько раз у вас в стране. В этом году приезжал в Москву уже дважды. Был у вас семь месяцев назад. Посетил один из матчей «Спартака». И теперь рад был приехать и поучаствовать в Матче звезд. Тем более что игра была посвящена 10-летию открытия домашнего стадиона клуба. Я сам на нем не смог поиграть, поскольку ушел из команды за год до открытия арены. Поэтому было особенно приятно выйти на поле в таком выставочном матче. Хорошая получилась игра. Здорово, что так много фанатов пришло нас поддержать!
— Сохраняете отношения со многими, с кем пересекались в «Спартаке»?
— Да, с некоторыми сотрудниками клуба, работавшими тогда в «Спартаке», до сих пор иногда переписываюсь. А во время Матча звезд было приятно увидеть Дмитрия Комбарова, Веллитона и многих других ребят, которых знаю по «Спартаку». Вообще очень люблю приезжать в Москву — мне этот город нравился, когда я в нем жил два года. И нравится сейчас. От времени в России только хорошие воспоминания. Надеюсь, еще не раз к вам приеду. Скучаю по спартаковским болельщикам. Поэтому незамедлительно дал согласие на участие в Матче звезд. И рад, что так много болельщиков пришло на стадион.
— Вам нравится нынешний «Спартак»? Смотрели какие-то матчи при Деяне Станковиче?
— Видел немного матчей, мне понравилось, как команда играет. Да, она пока нестабильна, поэтому идет не вверху турнирной таблицы. Но я думаю, ей, как и тренеру, нужно дать больше времени, и тогда игроки проявят себя еще лучше. Сейчас они и их главный тренер только начинают строить коллектив. Надеюсь, в итоге они выиграют чемпионат России в этом сезоне.
— Какие воспоминания остались о Валерии Карпине?
— Карпин мне как отец. Всегда были у нас хорошие отношения, когда я играл в «Спартаке», а он был главным тренером. Он всегда меня поддерживал. Отличный специалист. Не случайно теперь он возглавляет сборную России. Карпин отлично умеет взаимодействовать с футболистами — одно это помогает ему быть хорошим тренером.
«Я в восторге от Дзюбы!»
— Из-за санкций сборная России под его руководством не участвует в официальных соревнованиях. Как относитесь к этому?
— Это очень печально. Политика не должна влиять на то, участвует ли команда из той или иной страны в соревнованиях. Мне непонятно, почему все команды из России оказались в таком положении. Это просто несправедливо. Надо разделять спорт и политику. Тем более раньше ни к одной стране мира не применялись подобные меры в похожих ситуациях. Но я надеюсь, со временем у вашего футбола всё будет в порядке — команды из Российской премьер-лиги сыграют в Лиге чемпионов, а потом и сборная России выступит на чемпионате мира.
— Артем Дзюба — один из самых ярких спортсменов России последних десяти лет. Вы с ним играли в «Спартаке». Каким он запомнился?
— О, я в восторге от него! Он веселый парень и мой друг. Мы очень дружили в «Спартаке». Дзюба всегда улыбался, много шутил и старался поддерживать атмосферу в команде. В том числе и иностранцам вроде меня пытался помочь быстрее адаптироваться в новом для себя клубе в другой стране. Мы с ним были конкурентами за место в основном составе, но это не мешало нам уважительно относиться друг к другу.
— Удивились, что в дальнейшем он сделал столь успешную карьеру?
— Нет, я видел, что он талантливый и целеустремленный парень. Поэтому его титулы в «Зените», огромное количество голов за сборную России, успешная игра на домашнем чемпионате мира меня не удивили. Кстати, поскольку я до и после «Спартака» несколько лет играл в Турции, меня спрашивали мнение о Дзюбе, когда он переходил в «Адана Демиспор». Я дал ему хорошую рекомендацию. Так что, может быть, немного помог ему оказаться в Турции (смеется).
— Он там, правда, недолго продержался.
— Это не имеет значения. Это уже вопрос его взаимодействия с руководством клуба и главным тренером, того, как они хотели использовать Дзюбу на поле. Но то, что он всего полгода был в «Адане», не делает его плохим футболистом. Его высокий уровень как нападающего всё равно очевиден. И тогда представители «Аданы», ее спортивный директор спрашивали меня об игровых и человеческих качествах Дзюбы. Я им сказал, что он очень хорош как игрок и человек. И я могу только хорошо о нем говорить. Что там произошло дальше, когда его подписали, мне трудно сказать.
Автор: Алексей Фомин