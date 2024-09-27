«Мне непонятны санкции против российского футбола — это несправедливо»

— Нет-нет-нет. Я был несколько раз у вас в стране. В этом году приезжал в Москву уже дважды. Был у вас семь месяцев назад. Посетил один из матчей «Спартака». И теперь рад был приехать и поучаствовать в Матче звезд. Тем более что игра была посвящена 10-летию открытия домашнего стадиона клуба. Я сам на нем не смог поиграть, поскольку ушел из команды за год до открытия арены. Поэтому было особенно приятно выйти на поле в таком выставочном матче. Хорошая получилась игра. Здорово, что так много фанатов пришло нас поддержать!