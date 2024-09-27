Со звездами к «быкам»: сумеет ли «Зенит» победить «Краснодар»

Первая треть нынешнего розыгрыша чемпионата России завершится двумя суперматчами. В предстоящем 10-м туре национального первенства встретятся два лидера турнира — идущий вторым «Краснодар» примет на своем поле занимающий первое место петербургский «Зенит». А московское дерби их преследователей — «Локомотива» и «Спартака» — определит, кто из них продолжит борьбу за чемпионство, а кто включится в гонку за медали. Звездный новичок ЦСКА Миралем Пьянич может дебютировать за армейцев в ближайшей домашней игре против грозненского «Ахмата». А Артем Дзюба поедет с тольяттинским «Акроном» в гости к своему старому знакомому Валерию Карпину, работающему главным тренером «Ростова».
«Краснодар» — «Зенит»
В прошлом сезоне эти команды почти весь чемпионат бились за золото. Правда, в самом конце их опередило московское «Динамо», которое перед последним туром было фаворитом в гонке за первое место. Но именно «Краснодар» обыграл бело-голубых дома со счетом 1:0 и оставил их без первого с 1976 года чемпионства. Эта победа могла принести «быкам» первое золото в их истории, если бы «Зенит» не обыграл дома «Ростов», но подопечные Сергея Семака забили победный гол в концовке (2:1) и с большим трудом в шестой сезон подряд стали победителями РПЛ.
Теперь команды снова играют друг против друга в качестве лидеров первенства. Они единственные, кто еще ни разу не проиграл в нынешнем чемпионате. После девяти туров «Зенит» идет первым, а «Краснодар» отстает от него на два очка. И в случае победы станет лидером.
— Будет равный матч с непредсказуемым исходом, — поделился мнением с «Известиями» бывший полузащитник «Краснодара» и «Зенита» Максим Деменко. — Еще летом, когда петербуржцы громили всех подряд на старте, их можно было назвать однозначными фаворитами чемпионата. Но после травмы Максима Глушенкова, который был их лидером, они что-то забуксовали. Хотя очки при этом набирают исправно, но качество игры страдает. Теперь Глушенков восстановился, но вопрос, готов ли он уже играть на том же уровне, что в начале сезона. Если нет и у «Зенита» останутся те же игровые проблемы, что были в последних четырех-пяти турах, то «Краснодар» может этим воспользоваться, поскольку команда явно на кураже, игроки хорошо понимают друг друга, умеют организовывать атаки и быстро доставлять мяч до чужой штрафной. Любая ошибка обороны «Зенита» будет чревата при наличии у соперника таких мастеров, как Джон Кордоба и Эдуард Сперцян. Поэтому команде Сергея Семака будет очень непросто, особенно на фоне длительного выезда в Краснодар из Питера.
«Локомотив» — «Спартак»
«Локомотив» идет рядом с «Краснодаром», набрав с ним одинаковое количество очков. И в случае ничьей «быков» с «Зенитом» может сам улучшить свои позиции в борьбе за лидерство. Но для этого ему надо выигрывать дерби у «Спартака». В случае осечки «железнодорожникам» придется думать уже не о гонке за золото, а о более приземленных вещах — например, как не пропустить на третье место «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, если они победят в ближайшем туре.
Пока «Локо» опережает на четыре очка «Динамо», на пять — «Спартак» и на семь — ЦСКА. В заочном противостоянии с тремя земляками подопечные Михаила Галактионова могут себе позволить осечку, но лучше ее не совершать, чтобы закрепиться в первой тройке и не отпустить далеко от себя «Зенит» с «Краснодаром».
— «Локомотив» хорошо выглядит в этом сезоне, особенно радует прогресс молодых, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший защитник «железнодорожников» Игорь Смольников. — Мы видим, как результативен Алексей Батраков, который уже борется за звание лучшего бомбардира чемпионата, хорошо себя проявляет Вадим Раков — его я помню еще по времени, когда сам играл за команду полтора года назад, Вадима тогда только подтягивали к основе. В общем, качество игры радует. Если не сбавят, то могут бороться за самые высокие места.
«Спартаку» надо непременно побеждать в дерби, чтобы не отпустить от себя далеко первую тройку. Пока красно-белые идут лишь пятыми. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет уже семь очков. Летом при новом главном тренере Деяне Станковиче команда показывала неплохой футбол, но осенью, после паузы на игры сборных, допустила две осечки — ничьи в гостях с махачкалинским «Динамо» (1:1) и в домашнем дерби с московским «Динамо» (2:2), где победа была упущена на последних минутах матча.
— Несмотря на отдельные осечки, мне нравится, как играет «Спартак» на старте сезона, — заявил «Известиям» бывший капитан красно-белых Егор Титов. — Главное, что нравится в действиях Станковича, — есть стабильный состав. Он не дергает игроков, старается из матча в матч наигрывать четкие связи, что должно дать позитивный эффект в дальнейшем. Считаю, что «Спартак» на правильном пути. И я даже по телевизору и с трибуны вижу, как Деян общается с игроками, что он понимает, когда надо быть поспокойней, а когда дать эмоцию. Сразу видно, что сам был выдающимся игроком, легендой сербского и итальянского футбола. И понимает, как разговаривать с командой. Я верю, что он может добиться успеха со «Спартаком».
ЦСКА — «Ахмат»
Одним из главных событий недели в российском футболе стал приезд в Москву Миралема Пьянича. В 2008—2020-м этот босниец был звездой топовых европейских чемпионатов — сначала он был лидером французского «Лиона», потом римской «Ромы», а пик его карьеры пришелся на 2016−2020 годы, когда полузащитник выиграл с туринским «Ювентусом» четыре золота чемпионата Италии и дошел до финала Лиги чемпионов — 2017.
В 2020 году особенно помпезно выглядел его трансфер в «Барселону» за €60 млн. Но кризис в каталонском клубе и спад в игре Миралема привели к тому, что он играл в Испании не очень много. Через год перешел на правах аренды в турецкий «Бешикташ», а затем оказался в ОАЭ. Но и там минувшим летом клуб «Шарджа» расторг контракт с Пьяничем.
Он оказался без работы и в итоге согласился на предложение ЦСКА, который интересовался им уже несколько месяцев. Несмотря на кажущийся статус сбитого летчика, босниец стал наиболее статусным легионером, приехавшим в РПЛ за время отстранения наших клубов от еврокубков.
Интересно, что его переход сразу вызвал небольшой политический скандал. Два года назад, когда Российский футбольный союз (РФС) договорился с Федерацией футбола Боснии о проведении товарищеского матча между национальными командами, местные чиновники подверглись жесткой критике в СМИ. К ней подключился и ряд звезд сборной Боснии. Среди них был и Пьянич, заявивший о неуместности такого матча. В итоге встречу отменили. Хотя она могла стать первой с европейской командой для России в условиях бана. Лишь через полтора года нам удалось сыграть с Сербией (4:0).
Возможно, дебют Пьянича придется уже на ближайшую игру дома против идущего на предпоследнем месте грозненского «Ахмата», который пока никак не может одержать первую победу в чемпионате.
— Думаю, не стоит придавать большого значения тогдашним высказываниям Пьянича, — считает бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Мы прекрасно понимаем, какое в Европе политическое давление идет на людей. Любое сотрудничество с нами уже вызывает критику. И думаю, что боснийские игроки просто не могли даже отмолчаться — их бы просто сожрали там за такое. Поэтому переход Пьянича надо оценивать чисто с футбольных позиций — как он поможет ЦСКА. Игрок когда-то был звездой, но сейчас на сходе. И непонятно, будет ли играть в полную силу в РПЛ или уже расслабится, тем более попав в такой город, как Москва. В общем, хороший пиар-ход, показывающий, что к нам едут такие игроки, но большой вопрос, усилит ли он армейцев.
«Ростов» — «Акрон»
Артем Дзюба за два матча в чемпионате в составе «Акрона» уже сделал три голевые передачи. Не так давно в интервью «Известиям» он отметил, что для него не особенно принципиальны матчи против своих бывших команд — «Зенита», «Спартака» и «Ростова». Причем на «Ростов» нет особого настроя даже из-за личности главного тренера дончан Валерия Карпина.
Тем не менее в медийном плане их предстоящее заочное противостояние наверняка обретет яркий окрас. Большая часть карьеры Дзюбы в основной команде «Спартака» пришлась как раз на период, когда Карпин был генеральным директором (2008−2012) и главным тренером (2009−2012, 2012−2014) красно-белых. И у них не раз случались конфликты.
В дальнейшем Дзюба не раз жестко высказывался на публике о Карпине. А после его назначения главным тренером сборной России в 2021 году выпал из ее состава, хотя до этого несколько лет был ее ключевым игроком. И даже не поехал в нее, когда Карпин однажды внес его в расширенный список.
Теперь он встретится в гостях с «Ростовом» Карпина и попытается помочь «Акрону» еще дальше оторваться от зоны вылета и зоны переходных матчей. В свою очередь, «Ростов» застрял в середине таблицы. И ему надо побеждать, чтобы приблизиться к лидирующей группе.
— «Акрон» показывает хороший футбол, мне нравится команда, и уверен, у нее всё будет хорошо, — сказал «Известиям» бывший спортивный директор тольяттинского клуба Виктор Файзулин. — Удивился ли переходу в команду Дзюбы? Я думаю, все этому удивились. Считаю, «Акрон» сработал в этой истории хорошо и Артем принесет ему пользу.
Также в предстоящем туре пройдут еще четыре матча. «Оренбург» примет «Пари Нижний Новгород», воронежский «Факел» сыграет дома с казанским «Рубином», самарские «Крылья Советов» встретятся на своем поле с «Химками», а в столице Дагестана нас ждет противостояние махачкалинского и московского «Динамо».
Алексей Фомин