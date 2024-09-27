Со звездами к «быкам»: сумеет ли «Зенит» победить «Краснодар»

— Будет равный матч с непредсказуемым исходом, — поделился мнением с «Известиями» бывший полузащитник «Краснодара» и «Зенита» Максим Деменко. — Еще летом, когда петербуржцы громили всех подряд на старте, их можно было назвать однозначными фаворитами чемпионата. Но после травмы Максима Глушенкова, который был их лидером, они что-то забуксовали. Хотя очки при этом набирают исправно, но качество игры страдает. Теперь Глушенков восстановился, но вопрос, готов ли он уже играть на том же уровне, что в начале сезона. Если нет и у «Зенита» останутся те же игровые проблемы, что были в последних четырех-пяти турах, то «Краснодар» может этим воспользоваться, поскольку команда явно на кураже, игроки хорошо понимают друг друга, умеют организовывать атаки и быстро доставлять мяч до чужой штрафной. Любая ошибка обороны «Зенита» будет чревата при наличии у соперника таких мастеров, как Джон Кордоба и Эдуард Сперцян. Поэтому команде Сергея Семака будет очень непросто, особенно на фоне длительного выезда в Краснодар из Питера.