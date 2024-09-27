«Факел» — «Рубин». Стартовые составы на матч 10-го тура РПЛ

«Факел»: Беленов, Божин, Калинин, Дзиов, Альшин, Якимов, Щетинин, Брахими, Ивлев, Марков, Каштанов.
Запасные: Гудиев, Брызгалов, Юрганов, Мастерной, Сенхаджи, Квеквескири, Багамаев, Селе, Моцпан, Мартенс, Ильин, Гиоргобиани.
«Рубин»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Тесленко, Вуячич, Зотов, Иву, Ходжа, Даку, Чуни.
Запасные: Нигматуллин, Корец, Безруков, Нижегородов, Ашурматов, Иванов, Апшацев, Рахмоналиев, Вада, Чумич, Фамейе, Шабанхаджай.
Матч «Факел» — «Рубин» состоится 27 сентября. Начало — в 19:00 мск.