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«Факел» — «Рубин». Стартовые составы на матч 10-го тура РПЛ

«Факел» и «Рубин» назвали стартовые составы на матч 10-го тура Российской Премьер-лиги.

Источник: Соцсети

«Факел»: Беленов, Божин, Калинин, Дзиов, Альшин, Якимов, Щетинин, Брахими, Ивлев, Марков, Каштанов.

Запасные: Гудиев, Брызгалов, Юрганов, Мастерной, Сенхаджи, Квеквескири, Багамаев, Селе, Моцпан, Мартенс, Ильин, Гиоргобиани.

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Тесленко, Вуячич, Зотов, Иву, Ходжа, Даку, Чуни.

Запасные: Нигматуллин, Корец, Безруков, Нижегородов, Ашурматов, Иванов, Апшацев, Рахмоналиев, Вада, Чумич, Фамейе, Шабанхаджай.

Матч «Факел» — «Рубин» состоится 27 сентября. Начало — в 19:00 мск.

Факел
Рубин
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