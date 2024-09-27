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Как же фартит Нижнему! А к будущему тренера «Оренбурга» теперь большие вопросы

«Оренбург» не побеждает с 1-го тура, а вот нижегородцы прервали неудачную серию.

Источник: ФК «Оренбург»

«Оренбург» и «Пари НН» находятся в тяжёлой ситуации после старта сезона. Команды располагаются в нижней части турнирной таблицы, а оба тренера (Давид Деограсия и Саша Илич) явно не чувствуют уверенности в будущем. От каждой игры зависит их будущее. Так что очная встреча с прямым конкурентом носила вдвойне принципиальный характер. И по итогам игры в Оренбурге одна из команд могла получить положительный импульс.

Первый тайм встречи сложился так, как и ожидалось. «Оренбург» намного чаще владел мячом, больше атаковал и создавал моменты. Но действительно классных подходов получилось по минимуму: вспоминаются удары Химми Марина и Брайана Мансильи. И каждый раз защита «Пари НН» справлялась с угрозами. Гости вообще отлично сыграли в обороне в первом тайме: нижегородцы действовали терпеливо, дисциплинированно. Их «автобус» был надёжен и успешен. А вот «Оренбургу» хитрости в финальной трети не хватало.

Первый тайм завершился со статистикой владения 71%-29% в пользу «Оренбурга», а по ударам — 5−1. Помогло ли это хозяевам? Нет. На 45+1-й минуте «Пари НН» реализовал свой единственный нормальный момент за тайм. Быструю контратаку гостей точным ударом после подбора метров с 13−15 завершил Валерий Царукян. Неожиданный гол «Пари НН», но правило «не забиваешь ты — забивают тебе» реализовалось в 1001-й раз. А Сашу Илича и его команду в очередной раз стоит назвать фартовой.

Второй тайм начался приблизительно также, как протекал первый. «Оренбург» ещё активнее пошёл в атаку — теперь нужно ещё и отыгрываться. А забивать продолжил «Пари НН»: на 55-й минуте Дан Глейзер после розыгрыша штрафного закинул на дальнюю штангу, а Огнен Ожегович с близкого расстояния пробил по воротам. Мяч отрикошетил от защитника «Оренбурга» Переса и залетел в сетку — 0:2! С трибун стадиона в Оренбурге эмоционально понеслось одно слово — «позор».

Хозяева могли расклеиться окончательно. Но этого не произошло. И почти сразу «Оренбург» отыграл один мяч, подарив поклонникам надежду. На 59-й минуте Иван Башич оказался в удачной позиции около штрафной площади нижегородцев и классно пробил по воротам Никиты Медведева. Один гол есть — «Оренбургу» был нужен ещё как минимум второй.

Хозяева искали возможности отыграться. Штурма ворот «Пари НН» не происходило, но активности от «Оренбурга» было больше. Хотя нижегородцы периодически огрызались и выбирались в атаку. А на 85-й минуте вовсе могли заработать пенальти: мяч в штрафной «Оренбурга» попал в руку Эмирджану Гюрлюку. Однако молодой судья Михаил Черемных после консультации с работавшим на VAR Василием Казарцевым не нашёл поводов назначить 11-метровый.

«Оренбург» так и не смог отыграться. А вот «Пари НН» получил отличный шанс на 90+1-й минуте, почти затолкав мяч в ворота после углового. Раздававшиеся с трибун в концовке заряды «домой» отлично описывают ситуацию в «Оренбурге». Команда не выигрывает с 1-го тура РПЛ — уже девять встреч. Возможно, этот матч стал последним для Давида Деограсии. Если клуб не рассчитывает отправиться в Первую лигу, то нужно что-то менять. А вот Саша Илич пока что «живёт». Первая победа за шесть туров позволит сербу задержаться в Нижнем Новгороде.

Никита Паглазов

Оренбург
1:2
Первый тайм: 0:1
Пари Нижний Новгород
Футбол, Премьер-лига, Тур 10
27.09.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Газовик
Главные тренеры
Давид Деограсия
Саша Илич
Голы
Оренбург
Иван Башич
59′
Пари Нижний Новгород
Валерий Царукян
45′
Огнен Ожегович
55′
Составы команд
Оренбург
1
Богдан Москвичев
8
Иван Башич
90+4′
87
Данила Прохин
90+1′
22
Матиас Дамиан Перес
81
Максим Сидоров
9
Брайан Мансилья
12
Андрей Малых
62′
16
Хорди Томпсон
6
Мохаммад Горбани
62′
20
Дмитрий Рыбчинский
71′
18
Александр Коваленко
80′
11
Степан Оганесян
80
Джимми Марин
62′
19
Жюстин Рауль Куэро Паласио
10
Саид Сахархизан
62′
7
Эмирджан Гюрлюк
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
22
Никита Каккоев
24
Кирилл Гоцук
25
Свен Карич
10
Александр Трошечкин
18
Дан Глейзер
11
Матео Стаматов
72′
76′
3
Данила Ведерников
87
Кирилл Боженов
46′
70
Максим Шнапцев
80
Валерий Царукян
76′
19
Никита Ермаков
20
Хуан Мануэль Боселли
90′
34
Антон Мухин
90
Огнен Ожегович
52′
66′
9
Зе Турбо
Статистика
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
4
4
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
1
13
Фолы
13
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Михаил Черемных
(Россия, Пермь)
Боковой судья
Андрей Филипкин
(Россия, Екатеринбург)
Боковой судья
Андрей Гурбанов
(Россия, Краснодар)
ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Ассистент ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Оренбург
Пари Нижний Новгород
Премьер-лига: таблица и календарь