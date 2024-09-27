Как же фартит Нижнему! А к будущему тренера «Оренбурга» теперь большие вопросы

«Оренбург» так и не смог отыграться. А вот «Пари НН» получил отличный шанс на 90+1-й минуте, почти затолкав мяч в ворота после углового. Раздававшиеся с трибун в концовке заряды «домой» отлично описывают ситуацию в «Оренбурге». Команда не выигрывает с 1-го тура РПЛ — уже девять встреч. Возможно, этот матч стал последним для Давида Деограсии. Если клуб не рассчитывает отправиться в Первую лигу, то нужно что-то менять. А вот Саша Илич пока что «живёт». Первая победа за шесть туров позволит сербу задержаться в Нижнем Новгороде.