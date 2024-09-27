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«Факел» и «Рубин» устроили настоящее побоище. А Беленов тащил всё!

Эмоции Рахимова и Пятибратова — лучшее отражение характера игры.

Источник: ФК «Факел»

Болельщики «Факела» привыкли, что по ходу сезона команда испытывает проблемы, а затем героически их решает. Старт чемпионата-2024/2025 снова поставил воронежцев в тяжёлую ситуацию. «Факел» занимает последнее, 16-е место в таблице РПЛ. Шанс оттолкнуться от дна команда Дмитрия Пятибратова получила в домашнем матче с «Рубином». Казанцы тоже находятся не в идеальной форме: два поражения и ничья в последних трёх турах.

Болельщики «Факела» прилично заполнили трибуны стадиона в Воронеже, несмотря на слабые результаты. Это придало команде дополнительный импульс. В первом тайме «Факел» действовал активнее «Рубина». Кучи моментов хозяева не создали. Но, что важнее, они не боялись номинального фаворита. В первом тайме матча «Рубин» — ЦСКА казанцы так же «ломались» под давлением соперника. Сейчас уровень сопротивления был ниже, но у команды Рашида Рахимова снова возникали проблемы.

Пожалуй, лучший момент в первом тайме создал полузащитник «Факела» Андрей Ивлев. Ближе к концовке он пробил из не самой удобной позиции в створ — голкипер «Рубина» Евгений Ставер справился с угрозой. А самый красивый эпизод оформил полузащитник хозяев Михаил Щетинин, нанёсший удар через себя после углового. Итог — не самый яркий первый тайм. Но «Факелу» сейчас точно не до красоты. Команде нужны очки.

Старт второго тайма остался за «Рубином». А голкипер «Факела» Александр Беленов на 54-й минуте подарил самый красивый сейв матча. Илья Рожков пробил головой после подачи, а вратарь хозяев совершил красивый прыжок и спас «Факел». Эстетично! И с углового мог забить «Рубин» — мяч буквально закатывался в ворота воронежцев. Но на линии оказался Евгений Марков, не позволивший казанцам открыть счёт.

Важность матча отражало поведение тренеров. И Дмитрий Пятибратов, и Рашид Рахимов были сверхэмоциональны: их крики (не всегда цензурные) попадали в трансляцию на протяжении всего матча. Неудивительно, что оба в итоге заработали по жёлтой карточке.

А на поле шла борьба — за инициативу, за забитый гол, да и просто схваток было много. Очень часто судья Виталий Мешков вмешивался в игру из-за большого количества нарушений. Настоящее рубилово происходило в Воронеже. Например, концовку матча защитник «Факела» Сергей Божин проводил с перебинтованной головой.

Момент со спасением Беленова — лучший во втором тайме, да и во всём матче. «Факел» и «Рубин» в итоге не забили. Хотя в концовке Олег Иванов опасно пробил головой после подачи с углового — и снова вытащил Беленов. Очень напряжённая и грубая игра получилась. Команды набрали на двоих 44 (!) фола. И снова не набрали три очка: «Факел» и «Рубин» продлили безвыигрышные серии до четырёх матчей. Казанцы остались восьмыми в таблице, а воронежцы поднялись на 15-ю строчку. Вряд ли кто-то рад этому факту в «Факеле», но сейчас команде нужны любые очки.

Никита Паглазов

Факел
0:0
Первый тайм: 0:0
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 10
27.09.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Факел
Главные тренеры
Дмитрий Пятибратов
Рашид Рахимов
Составы команд
Факел
31
Александр Беленов
4
Макс Дзиов
13
Игорь Калинин
58′
47
Сергей Божин
7
Мохамед Браими
21
Михаил Щетинин
23
Вячеслав Якимов
9
Алексей Каштанов
10
Ильнур Альшин
77′
11
Никита Моцпан
64
Андрей Ивлев
60′
6
Дилан Мертенс
20
Евгений Марков
77′
15
Владимир Ильин
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
15
Игор Вуячич
33′
27
Алексей Грицаенко
6
Угочукву Иву
30′
70
Дмитрий Кабутов
10
Мирлинд Даку
90
Марвин Чуни
51
Илья Рожков
69′
71
Константин Нижегородов
21
Александр Зотов
82′
19
Олег Иванов
22
Велдин Ходжа
82′
30
Валентин Вада
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
5
Удары (всего)
3
3
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
6
21
Фолы
23
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Факел
Рубин
Премьер-лига: таблица и календарь