«Факел» и «Рубин» устроили настоящее побоище. А Беленов тащил всё!

Момент со спасением Беленова — лучший во втором тайме, да и во всём матче. «Факел» и «Рубин» в итоге не забили. Хотя в концовке Олег Иванов опасно пробил головой после подачи с углового — и снова вытащил Беленов. Очень напряжённая и грубая игра получилась. Команды набрали на двоих 44 (!) фола. И снова не набрали три очка: «Факел» и «Рубин» продлили безвыигрышные серии до четырёх матчей. Казанцы остались восьмыми в таблице, а воронежцы поднялись на 15-ю строчку. Вряд ли кто-то рад этому факту в «Факеле», но сейчас команде нужны любые очки.