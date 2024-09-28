«У британцев зато футбол не загнивает!» Канчельскис сравнил Россию и Англию

— Англия вообще не загнивает. Да, в Лондоне и Манчестере есть бедные районы, похожие на московское Бирюлево, но все нормально. Люди живут и не жалуются. Может, есть вещи хуже, чем в России, но я этого особо не заметил. А вот что точно — у британцев, в отличие от нас, футбол не загнивает!