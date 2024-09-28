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«У британцев зато футбол не загнивает!» Канчельскис сравнил Россию и Англию

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро сравнил английский и российский футбол.

Источник: РИА "Новости"

— По телевизору в России показывают, что Запад загнивает.

— Англия вообще не загнивает. Да, в Лондоне и Манчестере есть бедные районы, похожие на московское Бирюлево, но все нормально. Люди живут и не жалуются. Может, есть вещи хуже, чем в России, но я этого особо не заметил. А вот что точно — у британцев, в отличие от нас, футбол не загнивает!

Андрей Канчельскис играл в Англии за «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Манчестер Смити» и «Саутгемптон». В России известен по выступлению за «Сатурн» и «Крылья Советов». В СССР играл за кировоградскую «Звезду», киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер».

Премьер-лига: таблица и календарь
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