«У британцев зато футбол не загнивает!» Канчельскис сравнил Россию и Англию

— По телевизору в России показывают, что Запад загнивает.
— Англия вообще не загнивает. Да, в Лондоне и Манчестере есть бедные районы, похожие на московское Бирюлево, но все нормально. Люди живут и не жалуются. Может, есть вещи хуже, чем в России, но я этого особо не заметил. А вот что точно — у британцев, в отличие от нас, футбол не загнивает!
Андрей Канчельскис играл в Англии за «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Манчестер Смити» и «Саутгемптон». В России известен по выступлению за «Сатурн» и «Крылья Советов». В СССР играл за кировоградскую «Звезду», киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер».