Семак и «три башни». Почему у «Зенита» играют вместе Соболев, Лусиано и Кассьерра

Впрочем, есть ощущение, что на двух матчах история с «тремя башнями» в основе «Зенита» и закончится. Во-первых, «Краснодар» — не та команда, которая будет глубоко сидеть у своей штрафной и ждать, когда её «вскроют». «Быки» и сами прут в атаку, и пространство на своей половине поля оставляют. Следовательно, в Краснодаре «Зениту» нужен центральный нападающий, способный использовать это пространство. Никак не Соболев. Кроме того, использование Лусиано в таком футболе в качестве вингера вряд ли можно считать хорошей идеей, поскольку аргентинец, в отличие, например, от Глушенкова или Педро, не будет предлагать себя под передачи на ход. Он часто принимает мячи, ставя спину защитнику и находясь лицом к своим воротам. Таким образом, снизится количество быстрых атак.