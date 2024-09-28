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ЦСКА — «Ахмат»: Гуарирапа сыграет с первых минут, Пьянич не попал в заявку

Стали известны стартовые составы на матч между ЦСКА и «Ахматом» в 10-м туре РПЛ.

Источник: РИА "Новости"

Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 10, 28.09.2024, 14:00
ЦСКА
2
Ахмат
0

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Виллиан Роша, Келлвен, Жемалетдинов, Обляков, Кисляк, Файзуллаев, Гуарирапа.

Запасные: Тороп, Боков, Агапов, Лукин, Бистрович, Ушаков, Глебов, Гайич, Зделар, Мусаев, Шуманский, Койта.

«Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Тодорович, Шатара, Швец, Садулаев, Камило, Луна Диале, Фелиппе Кардосо, Самородов.

Запасные: Опарин, Ибишев, Ловат, Гандри, Камилов, Уткин, Мацуев, Исмаэл Силва, Якуев, Диванович, Ковачев, Талал.

ЦСКА
Ахмат
Премьер-лига: таблица и календарь