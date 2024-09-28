Тренер ЦСКА Николич рассказал, когда Пьянич дебютирует за армейцев

— Нужно посмотреть. Завтра он будет первый раз тренироваться с командой. Кажется, что ждать его можно потихоньку после ближайшего перерыва [на матчи сборных]. Если реально, вообще после зимних сборов, а всё, что будет перед этим, — это чистый бонус для нас и для него, — сказал Николич в эфире телеканала «Матч ТВ».